Trump se dice dispuesto a negociar subsidios de salud mientras persiste el cierre del gobierno

El presidente insinuó apertura al diálogo con demócratas, aunque las votaciones en el Senado continúan sin avances y crece la presión por el impacto económico del cierre

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que estaría abierto a llegar a un acuerdo con los demócratas sobre los subsidios a los seguros de gastos médicos en torno a los cuales gira la disputa sobre el cierre de gobierno, abriendo ligeramente la puerta a unas negociaciones que los republicanos han dicho que únicamente deberían tener lugar después de que el gobierno reanude operaciones.

Pero Trump también afirmó que se están desperdiciando “miles y miles de millones”, repitiendo los argumentos de los conservadores que no quieren que se extiendan los subsidios para reducir el costo de los seguros que se ofrecen al amparo de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida comúnmente como Obamacare.

“En estos momentos estamos en una negociación con los demócratas que podría llevar a cosas muy buenas”, declaró Trump. “Y estoy hablando de cosas buenas con respecto a la atención médica”.

Los comentarios de Trump fueron uno de los pocos signos de esperanza el lunes mientras el cierre del gobierno se extendía a su sexto día. Las negociaciones entre las dos partes han sido prácticamente inexistentes desde el inicio del cierre, a pesar de su impacto en los servicios federales. Los demócratas han instado a Trump a que se involucre, y muchos de ellos aseguran que un acuerdo no será posible sin la aprobación del presidente.

Los dos líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, negaron que haya negociaciones con Trump. Jeffries dijo que la Casa Blanca “ha guardado silencio” desde la reunión en el Despacho Oval de la semana pasada.

“La afirmación de Trump no es cierta, pero si finalmente está dispuesto a trabajar con los demócratas, estaremos en la mesa”, aseguró Schumer.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo a los periodistas que “puede haber un camino a seguir” en los subsidios, pero enfatizó: “Creo que mucho dependerá de dónde se sitúe la Casa Blanca en todo eso”.

Más votaciones infructuosas en el Senado

Los comentarios del presidente se produjeron poco antes de que el Senado realizara otro par de votaciones infructuosas el lunes sobre la financiación del gobierno federal. Ninguna de las propuestas, ni la republicana ni la demócrata, se acercaron a obtener los 60 votos necesarios para avanzar.

Ambos partidos utilizaron gran parte del día para aumentar la presión sobre el otro para poner fin al estancamiento.

Thune dijo que un programa de ayuda alimentaria para mujeres, bebés y niños estaba comenzando a quedarse sin fondos, de lo cual culpó a los demócratas y aseguró que “ahora es el pueblo estadounidense el que está sufriendo las consecuencias”.

Schumer dijo que su bando estaba listo para trabajar con los republicanos para “reabrir el gobierno y poner fin a la crisis de atención médica que enfrentan decenas de millones de estadounidenses”.

“Pero se necesitan dos partes para una negociación”, declaró Schumer.

Horas antes, ambas partes se atrincheraron. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que “no hay nada que negociar”, mientras que Jeffries declaró que “ahora es el momento” para llegar a un acuerdo sobre la atención médica.

Johnson, republicano, dijo el lunes a los periodistas que podían dejar de preguntar por qué no estaba negociando el fin del impasse y que dependía de un puñado de demócratas “detener la locura” y aprobar una iniciativa provisional de gastos que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes.

“Hicimos el trabajo para mantener el gobierno abierto, y ahora depende de los demócratas del Senado”, subrayó Johnson.

No se tiene previsto que la Cámara de Representantes celebre sesiones esta semana, lo que centra la atención en el Senado para que tome la iniciativa en cualquier acuerdo en el Congreso, de mayoría republicana. Sin embargo, incluso con la ausencia de los representantes, los líderes republicanos y demócratas han organizado conferencia casi a diario para plantear sus argumentos y tratar de culpar a la otra parte por el cierre.

Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, pero los republicanos han insistido en que eso puede tratarse más adelante. Dicen que los subsidios son un debate separado al de mantener al gobierno financiado por unas semanas mientras las dos partes resuelven sus diferencias en un paquete de gastos para todo el año.

Aunque algunos senadores demócratas dijeron que veían los comentarios de Trump sobre el estado de las negociaciones como positivos, también había escepticismo de miembros de ambos lados del espectro político sobre si representaban un avance significativo.

“La discusión no puede ocurrir hasta que reabramos el gobierno. Los demócratas quieren tener estas conversaciones. El presidente acaba de señalar que quiere hablar, pero reabramos el gobierno “, dijo el senador republicano Markwayne Mullin.

“Me cuesta tomarlo en serio”, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal. “Porque Johnson y Thune, así como Trump, están diciendo ‘no hablaremos hasta que abran el gobierno’”.

Agitación económica

El estancamiento se produce en un momento de preocupante incertidumbre económica. Aunque la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo este año, las contrataciones han disminuido y la inflación sigue siendo elevada, toda vez que los impuestos de importación que ordenó Trump han creado una serie de afectaciones para las empresas y han mermado la confianza en su gobierno. Al mismo tiempo, hay un reconocimiento de que el déficit presupuestario anual de casi 2 billones de dólares es financieramente insostenible.

El gobierno de Trump considera el cierre como una oportunidad para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, y varios funcionarios han dicho que ahorrarán dinero al imponer recortes permanentes de empleos a miles de trabajadores del gobierno, una táctica que nunca antes se había utilizado.

Trump aparentemente había insinuado el domingo que los despidos ya estaban ocurriendo, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el mandatario estaba hablando de ceses. En esa situación, los trabajadores no pueden presentarse a trabajar, pero regresarán a su trabajo y recibirán pago retroactivo una vez que termine el cierre. Leavitt aclaró que aún se tienen planeados despidos si el cierre continúa.

La posibilidad de despidos agrava una situación ya tensa en la que los legisladores de Washington han tenido problemas para encontrar un punto en común y construir confianza mutua. Los líderes de ambos partidos apuestan a que la opinión pública se ha inclinado a su favor, presionando al otro lado para que ceda.