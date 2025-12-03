Trump indulta a Henry Cuellar acusado de soborno

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump indultó el miércoles al representante demócrata de Texas Henry Cuellar y a su esposa, acusados en un caso federal de soborno y conspiración, afirmando que el caso estuvo empañado por “manipulación” del sistema de justicia.

Trump, quien ha argumentado que sus propios problemas legales fueron una caza de brujas partidista, declaró en las redes sociales, sin presentar evidencia, que Cuellar y su esposa, Imelda Cuellar, fueron procesados porque el congresista había sido crítico con las políticas de inmigración del presidente Joe Biden.

Trump, un republicano, expresó en una publicación en redes sociales que Cuellar “valientemente se pronunció en contra de las Fronteras Abiertas” y acusó a Biden, un demócrata, de perseguir al congresista y a su esposa “simplemente por decir la VERDAD”.

Las autoridades federales habían acusado a Cuellar, de 69 años, y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de que el congresista promoviera los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México. Se acusa a Cuellar de acordar influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y de pronunciar un discurso pro-Azerbaiyán en el pleno de la Cámara de Representantes.

Cuellar ha manifestado que él y su esposa son inocentes.

“Henry, no te conozco, pero puedes dormir bien esta noche”, escribió Trump en su publicación en redes sociales anunciando el indulto. “¡Tu pesadilla finalmente ha terminado!”

El juicio de la pareja iba a comenzar en abril próximo.

Cuellar ha servido en el Congreso por más de 20 años, y su distrito se extiende desde San Antonio hasta la frontera entre Estados Unidos y México en el sur de Texas.

Cuellar no es el único demócrata que Trump ha indultado este año. En febrero, indultó al exgobernador de Illinois Rod Blagojevich, cinco años después de haber conmutado su sentencia en un caso de corrupción política.

Al igual que en el caso de Cuellar, Trump sugirió que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un demócrata, enfrentó cargos federales de corrupción porque hizo comentarios críticos sobre las políticas de inmigración de Biden.

Trump no indultó a Adams, pero después de que Trump asumió el cargo, el Departamento de Justicia se movió para desestimar el caso contra el alcalde, quien había comenzado a trabajar con la administración republicana en temas de inmigración.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia, quien también fue abogado defensor de Trump en varios de sus casos, intervino para buscar la desestimación del caso.