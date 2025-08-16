Trump dice que no hay acuerdo para acabar guerra en Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

BASE CONJUNTA ELMENDORF-RICHARDSON, Alaska, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo que él y su homólogo ruso Vladímir Putin no alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania después de reunirse el viernes —a pesar de que Putin declaró que habían llegado a un “entendimiento”—, y los mandatarios ofrecieron pocos detalles sobre lo discutido mientras se elogiaban efusivamente.

En breves declaraciones después de reunirse unas dos horas y media en Alaska, Putin señaló que él y Trump habían alcanzado un “entendimiento” sobre Ucrania, y le advirtió a Europa que no “saboteara el incipiente progreso”.

Pero luego Trump manifestó que “no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo”, e indicó que planea hablar pronto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con dirigentes europeos para informarles sobre las conversaciones.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva, y en muchos puntos se llegó a un acuerdo”, expresó Trump. “Y sólo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo”.

Y continuó: “No lo logramos”.

La reunión cumbre terminó sin un acuerdo para poner fin, o incluso pausar, la guerra que se desarrolla desde hace más de tres años. Se esperaba que los dos realizaran una conferencia de prensa conjunta, pero en su lugar se turnaron para dar breves declaraciones. Putin habló primero y luego Trump, pero ambos se retiraron sin responder preguntas.

El simple hecho de regresar a Estados Unidos por primera vez en una década fue una victoria para Putin, a quien Estados Unidos y gran parte del mundo habían intentado aislar durante mucho tiempo. Aceptar venir a Alaska para reunirse con Trump también detuvo las sanciones económicas que Trump había prometido a menos que Moscú trabajara más para poner fin a los combates.

El resultado también podría beneficiar al mandatario ruso, ya que la del viernes podría simplemente llevar a más reuniones en el futuro. Las fuerzas rusas están haciendo progreso en el campo de batalla, y más discusiones con Trump les da más tiempo para mantener eso mientras evitan sanciones.

Putin agradeció a Trump por el tono “amistoso” de su conversación, y dijo que Rusia y Estados Unidos deberían “dar vuelta a la página y volver a la cooperación”.

Elogió a Trump como alguien que “tiene una idea clara de lo que quiere lograr y se preocupa sinceramente por la prosperidad de su país, y al mismo tiempo muestra comprensión de que Rusia tiene sus propios intereses nacionales”.

“Espero que los acuerdos de hoy se conviertan en un punto de referencia no sólo para resolver el problema ucraniano, sino que también marquen el comienzo de la restauración de relaciones pragmáticas y de negocios entre Rusia y Estados Unidos”, manifestó Putin.

Trump terminó sus declaraciones agradeciendo a Putin y diciendo: “Hablaremos contigo muy pronto y probablemente te veamos de nuevo muy pronto”. Cuando Putin sonrió y propuso que “la próxima vez en Moscú”, Trump respondió que “eso es interesante”, y mencionó que podría enfrentar críticas, pero “creo que es posible que suceda”.