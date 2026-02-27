Trump dice que “no está contento” con las conversaciones con Irán

Varias personas se reúnen en un mirador para ver la posible llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Haifa, en el norte de Israel, el viernes 27 de febrero de 2026. (AP Foto/Leo Correa)

TEL AVIV, Israel (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el viernes que “no está contento” con las conversaciones con Irán hasta ahora, pero que esperará a ver qué ocurre en otras rondas de negociaciones con el país de Oriente Medio sobre su programa nuclear.

“No estoy contento con el hecho de que no estén dispuestos a darnos lo que debemos tener. Eso no me entusiasma. Veremos qué pasa. Hablaremos más tarde”, declaró Trump a los periodistas el viernes al salir de la Casa Blanca. “No estamos exactamente contentos con la forma en que están negociando. No pueden tener armas nucleares”, agregó.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantienen altas tras sus más recientes conversaciones nucleares y la concentración de fuerzas estadounidenses en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con una acción militar si Irán no acepta un acuerdo de gran alcance sobre su programa nuclear. Teherán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos y niega que busque construir un arma nuclear.

Trump fue interrogado sobre los riesgos de que Estados Unidos se involucre en un conflicto prolongado en Oriente Medio si lanza ataques contra Irán.

“Supongo que se podría decir que siempre hay un riesgo”, respondió. “Ya sabes, cuando hay guerra, existe el riesgo de cualquier cosa, buena o mala”.

La mañana del viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará un viaje rápido a Israel a comienzos de la próxima semana. La embajada de Estados Unidos en Israel instó previamente al personal que quisiera irse a que parta, sumándose a otros países que han alentado a la gente a abandonar la región y señalando que una acción militar de Estados Unidos podría ser inminente. El anuncio de la visita de Rubio podría indicar un plazo más largo para cualquier posible ataque.

En un informe confidencial del organismo de control nuclear de la ONU se confirmó que Irán no ha dado acceso a los inspectores a sitios nucleares sensibles desde que fueron fuertemente bombardeados durante la guerra de 12 días lanzada por Israel en junio. Como resultado, indicó que no podía confirmar las afirmaciones de Irán de que detuvo el enriquecimiento de uranio tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El informe fue distribuido a los países miembros y fue visto por The Associated Press.

Quienes quieran irse “deberán hacerlo HOY”

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que Rubio visitará Israel el lunes y el martes para “analizar una serie de prioridades regionales, incluidas Irán, Líbano y los esfuerzos en curso para implementar el Plan de Paz de 20 Puntos del presidente Trump para Gaza”. No ofreció más detalles.

Desde hace tiempo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha instado a Estados Unidos a emprender una acción más dura contra Irán, y ha advertido que Israel responderá a cualquier ataque iraní.

El anuncio de la visita de Rubio se produjo pocas horas después de que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén implementara el estatus de “salida autorizada” para el personal no esencial y sus familiares, lo que significa que el personal elegible puede abandonar el país de manera voluntaria con gastos cubiertos por el gobierno.

En un correo electrónico, el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, instó al personal que esté considerando irse a hacerlo rápidamente, aconsejándoles que se concentren primero en conseguir cualquier vuelo que salga de Israel y luego dirigirse a Washington.

“Quienes deseen acogerse a la SA deben hacerlo HOY”, escribió Huckabee, usando un acrónimo de “salida autorizada”.

“Aunque podría haber vuelos de salida en los próximos días, puede que no los haya”, añadió, en un correo electrónico cuyo contenido fue relatado a The Associated Press por una persona relacionada con la misión de Estados Unidos y que no estaba autorizada a compartir detalles.

El viernes, en una reunión abierta con el personal después de que se enviara el correo electrónico, Huckabee les dijo que estaba alentando a las aerolíneas a que siguieran dando servicio.

Vance se reunirá con el mediador

Irán y Estados Unidos se retiraron el jueves de otra ronda de negociaciones nucleares en Ginebra sin un acuerdo. Está previsto que la próxima semana se celebren conversaciones técnicas en Viena.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto reunirse en las próximas horas del viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, quien ha mediado las conversaciones, según una persona con conocimiento de la reunión que habló bajo condición de anonimato porque el encuentro es privado.

El jueves, al-Busaidi dijo que se había logrado un progreso significativo, aunque funcionarios de Irán y de Estados Unidos no han anunciado avances concretos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el jueves que “lo que debe ocurrir ha quedado claramente expuesto de nuestra parte”, sin ofrecer detalles. Irán ha exigido durante mucho tiempo un alivio de las duras sanciones internacionales a cambio de tomar medidas para limitar, pero no poner fin, a su programa nuclear.

Mientras tanto, el jefe de la ONU instó a Irán y a Estados Unidos “a centrarse en la vía diplomática” aun cuando aumentan las tensiones y la posibilidad de un ataque de Estados Unidos sigue siendo muy real.

“Vemos mensajes positivos que salen de las vías diplomáticas, lo cual seguimos alentando”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, según su portavoz Stephane Dujarric. “También vemos movimientos militares muy preocupantes en toda la región, lo cual es extremadamente inquietante también”.

Suspenden vuelos mientras instan a la gente a irse

Estados Unidos ha reunido una enorme flota de aeronaves y buques de guerra en Oriente Medio. Uno de los portaaviones está ya en posición y otro va en camino hacia la región. Irán afirma que responderá a cualquier ofensiva de Estados Unidos atacando a las fuerzas estadounidenses en la región, lo que podría incluir a las estacionadas en bases estadounidenses situadas en países árabes aliados.

Aerolíneas como KLM, con sede en Holanda, ya han anunciado planes para suspender los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, y otras embajadas también han hecho planes para realizar salidas autorizadas desde Israel y países vecinos.

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido dijo que “debido a la situación de seguridad, el personal de Reino Unido ha sido retirado temporalmente de Irán”. Indicó que la embajada operaba de forma remota.

En Israel, Reino Unido dijo el viernes que trasladó a parte del personal diplomático y a sus familias desde Tel Aviv a otro lugar no especificado dentro de Israel “como medida de precaución”. En una actualización de sus recomendaciones de viaje, el Ministerio de Exteriores añadió que la embajada del país en Tel Aviv opera con normalidad, pero que la situación “podría escalar rápidamente y plantea importantes riesgos”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el jueves que Reino Unido estaba enfocado en “apoyar el proceso político” entre Washington y Teherán.

El miércoles, Australia “ordenó la salida de todos los dependientes de los funcionarios australianos destinados en Israel en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio”. China, India y varios países europeos con misiones en Irán han aconsejado a sus ciudadanos que eviten viajar al país.

El Ministerio de Exteriores de China también aconsejó a sus ciudadanos que ya están en Irán que se marchen, según un comunicado difundido por medios estatales chinos.