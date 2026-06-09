Trump dice que EU “debe” responder a Irán tras caída de helicóptero

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump culpó a Irán de derribar un helicóptero del ejército de Estados Unidos el martes, cerca del estrecho de Ormuz, y dijo que Washington debe responder al ataque.

Un dron marino rescató a dos aviadores del ejército que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando cayó cerca de la vía marítima que Irán ha cerrado de facto durante su guerra con Estados Unidos e Israel. El mandatario dijo en una publicación en redes sociales que ambos militares “están a salvo y no resultaron heridos”.

“Sin embargo, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump.

El helicóptero cayó mientras Oriente Medio aún se recuperaba del intercambio de fuego entre Irán e Israel en la víspera, en el mayor golpe, por el momento, al frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní reportó el martes que los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, particularmente mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán.

Un dron marino rescata a la tripulación del helicóptero

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes frente a la costa de Omán mientras realizaba un patrullaje, informó el Comando Central del ejército estadounidense.

Una embarcación no tripulada localizó a los dos aviadores después de que pasaron alrededor de dos horas en el agua, dijo el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central del ejército estadounidense. Señaló que fue el primer rescate que el ejército estadounidense realiza con un dron en el mar.

Las autoridades militares no dijeron cuál fue la causa de la caída del helicóptero Apache, señalando que el incidente estaba bajo investigación. Trump afirmó que acababa de enterarse de que Irán era responsable antes de publicar su acusación el martes.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo. Esas aeronaves también han sido utilizadas por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes.

El dron marino utilizado para realizar el rescate fue una embarcación de 7,3 metros (24 pies) llamada Corsair, dijo Hawkins. Fue fabricado por Saronic Technologies.

El aparato estaba asignado a la Fuerza Operativa 59 de la Marina, establecida en 2021 como la primera unidad de sistemas no tripulados e inteligencia artificial de la Marina, que se enfoca en la seguridad marítima en Oriente Medio, incluido el estrecho de Ormuz y el canal de Suez.

Trump insiste en que el acuerdo con Irán está cerca

Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había manifestado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán.

“Tenemos una buena posibilidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, manifestó Trump. Pero no ofreció detalles sobre por qué había motivos para ese nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, el mandatario ha pronosticado repetidamente que el acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, apuntó el presidente republicano. “Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”.

“Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”, agregó.

Los mediadores, encabezados principalmente por Pakistán, han intentado durante semanas cerrar un acuerdo. Pero Irán y Estados Unidos han adoptado posturas férreas.

Washington quiere que Teherán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree que sigue sepultada en el país tras los ataques aéreos estadounidenses ocurridos durante la guerra de 12 días en 2025. Pero la República Islámica se niega y exige el alivio de las sanciones. También quiere que se liberen activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechazó.

Antes de los comentarios de Trump acerca de las negociaciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, indicó el lunes que, hasta ahora, las palabras del mandatario sobre un posible acuerdo “contradecían las secciones acordadas”, mostrando que Estados Unidos “no busca ni un alto el fuego ni el diálogo”.

La continuidad de los combates entre Israel y Hezbollah es también una prioridad importante para Irán. El jefe del ejército libanés, el general Rodolphe Haykal, viajó a Pakistán el martes, donde se reunió con su homólogo, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha sido una figura clave en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

La visita de Haykal se produce mientras el gobierno de Líbano adopta una postura cada vez más dura sobre Hezbollah, pero sigue sin poder desarmar a la poderosa milicia. Hezbollah agradeció el martes a Irán por atacar a Israel “en defensa de nuestro pueblo libanés”, lo que sugiere que el gobierno libanés debería aprovechar esta oportunidad para mejorar las relaciones con Teherán.

Israel emite advertencia para Tiro, en Líbano

Por su parte, el ejército israelí emitió el martes un aviso de evacuación para la ciudad portuaria sureña de Tiro, en Líbano, incluyendo su barrio cristiano, que hasta ahora se ha librado de ataques aéreos sobre la ciudad.

La semana pasada, Israel advirtió a los barrios cristianos de Tiro que creía que había miembros de Hezbollah entre ellos. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron a esas zonas mientras los ataques israelíes golpeaban la zona costera mediterránea las últimas dos semanas.

Tras el aviso de la semana pasada, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro en un esfuerzo por evitar ataques israelíes allí y para demostrar que Hezbollah no tiene presencia armada en la zona. Pero Avichay Adraee, vocero en árabe del ejército israelí, escribió el lunes en X que el ejército israelí “tendrá que actuar pronto contra sus actividades terroristas en el barrio”.

___