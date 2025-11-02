Trump asegura que Xi Jinping le prometió no tomar acciones sobre Taiwán durante su mandato

El presidente estadounidense afirmó que China evitará cualquier movimiento hacia la unificación con Taiwán mientras él esté en el cargo, aunque evitó aclarar si defendería militarmente a la isla

El presidente Donald Trump asiste a una fiesta de Halloween en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el viernes 31 de octubre de 2025. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente Donald Trump afirmó que su homólogo chino Xi Jinping le ha asegurado que Beijing no tomará ninguna medida sobre su objetivo de larga data de unificar Taiwán con la China continental mientras el mandatario republicano esté en el cargo.

Trump dijo que el tema de Taiwán, que ha sido motivo de controversia durante mucho tiempo, no surgió en sus conversaciones con Xi el jueves en Corea del Sur, que se centraron principalmente en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el presidente estadounidense expresó su certeza de que China no tomará medidas sobre Taiwán mientras él esté en el cargo.

“Él ha dicho abiertamente, y su gente ha dicho abiertamente en reuniones: ‘Nunca haremos nada mientras el presidente Trump sea presidente’, porque conocen las consecuencias”, afirmó Trump en un extracto de una entrevista con el programa “60 Minutes” de la cadena CBS que se emitió el domingo.

Estados Unidos ha estado preocupado desde hace mucho tiempo por la posibilidad de que China use la fuerza militar contra Taiwán, la isla democrática autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio.

La Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que ha regido las relaciones de Estados Unidos con la isla, no requiere que Estados Unidos intervenga militarmente si China invade, pero establece como política estadounidense asegurar que Taiwán tenga los recursos para defenderse y prevenir cualquier cambio unilateral de estatus por parte de Beijing.

Cuando se le preguntó si ordenará a las fuerzas estadounidenses defender Taiwán si China atacara, Trump eludió la pregunta. Estados Unidos, tanto en gobiernos republicanos como demócratas, ha mantenido una política de “ambigüedad estratégica” sobre Taiwán, tratando de no revelar si acudiría en ayuda de la isla en tal escenario.

“Lo descubrirás si sucede, y él entiende la respuesta a eso”, dijo Trump refiriéndose a Xi.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, no respondió directamente a una consulta sobre si Trump ha recibido alguna garantía de Xi o de funcionarios chinos sobre Taiwán. Insistió en un comunicado que China “nunca permitirá que ninguna persona o fuerza separe Taiwán de China de ninguna manera”.

“La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China, y es el núcleo de los intereses fundamentales de China. Cómo resolver la cuestión de Taiwán es un asunto para el pueblo chino, y solo el pueblo chino puede decidirlo”, agregó el comunicado.

La Casa Blanca tampoco proporcionó más detalles sobre cuándo Xi o funcionarios chinos le han comunicado a Trump que la medida militar sobre Taiwán estaba fuera de la mesa durante la presidencia del republicano.

La entrevista de “60 Minutes” fue grabada el viernes en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida. Marcó la primera aparición de Trump en el programa desde que resolvió una demanda este verano con CBS News sobre la entrevista del noticiero con Kamala Harris.

El resto de la entrevista está programado para emitirse más tarde el domingo.