Israel y Líbano acuerdan tregua por 10 días

Barcos al fondo en el estrecho de Ormuz junto a la isla de Qeshm, donde se ven daños que según testigos se deben a ataques aéreos recientes de la campaña de Estados Unidos e Israel, cerca de un muelle de pesca en un puerto, en Queshm, Irán, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati)

Barcos al fondo en el estrecho de Ormuz junto a la isla de Qeshm, donde se ven daños que según testigos se deben a ataques aéreos recientes de la campaña de Estados Unidos e Israel, cerca de un muelle de pesca en un puerto, en Queshm, Irán, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati)

EL CAIRO (AP) — El presidente Donald Trump anunció el jueves que Israel y Líbano han acordado un alto al fuego de 10 días, una tregua que podría impulsar los intentos de extender el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel después de semanas de guerra devastadora.

Israel no está combatiendo contra Líbano, sino con el grupo armado libanés Hezbollah, respaldado por Irán. Hezbollah dijo en un comunicado que “cualquier alto al fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir al enemigo israelí ninguna libertad de movimiento”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de vídeo, dijo que había aceptado el alto el fuego en un intento de “avanzar” en los esfuerzos de paz con Líbano. “Tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo de paz histórico con el Líbano”, expresó.

Trump anunció el alto al fuego en su plataforma Truth Social, diciendo que la tregua está prevista a comenzar a las 5 p.m. hora del Este (9 p.m. GMT). El anuncio se produce dos días después de que los países realizaran en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Hezbollah se oponía a las conversaciones directas entre Líbano e Israel.

Trump extiende invitación a la Casa Blanca

Líbano insistía en un alto al fuego entre Israel y Hezbollah antes de entablar más conversaciones, mientras promete comprometerse a desarmar al grupo.

Técnicamente, Israel y Líbano están en guerra desde que Israel fue establecido en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el compromiso diplomático con Israel.

Trump también invitó a los líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca para lo que dijo serían “las primeras conversaciones significativas” entre los países desde 1983.

“Ambas partes quieren ver PAZ, y creo que eso sucederá, rápidamente”, escribió Trump.

Líbano e Israel firmaron un acuerdo en 1983 que decía que Líbano reconocería formalmente a Israel, e Israel se retiraría de Líbano. El acuerdo se vino abajo durante la guerra civil de Líbano y fue rescindido formalmente un año después.

Trump dijo que la pausa en los combates siguió a conversaciones “excelentes” con Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun.

El jefe del ejército de Pakistán se reúne con el presidente del Parlamento de Irán

Mientras tanto, el jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión de la tregua que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

No estaba claro si la frenética diplomacia podría conducir a un acuerdo duradero mientras la pausa de dos semanas supera la mitad de su duración. La guerra en Irán ha matado a miles de personas y ha trastocado los mercados globales al interrumpir el flujo de petróleo.

La televisión estatal iraní no proporcionó detalles sobre la reunión entre el general del ejército paquistaní Asim Munir y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha surgido como el principal negociador de su país.

No hubo comentarios inmediatos de Pakistán, que se ha convertido en un mediador clave después de albergar conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre las partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que la tregua expire la próxima semana.

La Casa Blanca dijo que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente tendría lugar en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si reanudar las negociaciones. La frágil tregua se mantiene pese a un bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y las contraamenazas iraníes de atacar puertos regionales a través del Mar Rojo.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado la economía global, ya que se ha cortado el transporte marítimo y los ataques aéreos han golpeado infraestructura militar y civil. Los precios del petróleo han caído en medio de esperanzas de un fin de los combates, y las acciones estadounidenses el miércoles superaron récords establecidos en enero.

Los combates continúan entre Israel y Hezbollah

Israel y Hezbollah intercambiaron fuego a través de la frontera, con Hezbollah atacando ciudades en el norte de Israel con cohetes y drones. El fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la ciudad estratégica de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Las tropas israelíes han avanzado más profundamente en el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (5 a 6 millas) dentro de Líbano.

Funcionarios dicen que Estados Unidos e Irán están avanzando

Incluso mientras el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y las renovadas amenazas iraníes tensaban el alto al fuego, funcionarios regionales informaron de avances, diciendo a AP que Estados Unidos e Irán tenían un “acuerdo en principio” para extenderlo y permitir más diplomacia. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir negociaciones sensibles.

Pero las tensiones persistían.

El comandante del mando militar conjunto de Irán, Ali Abdolahi, amenazó con detener el comercio en la región si Estados Unidos no levanta su bloqueo naval, y un asesor militar recién nombrado del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei dijo que no apoya extender el alto al fuego.

Mediadores buscan compromiso sobre puntos conflictivos

Los mediadores están presionando por un compromiso sobre tres principales puntos conflictivos: el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por daños de guerra, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que Irán está abierto a discutir el tipo y nivel de su enriquecimiento de uranio, pero que su país “según sus necesidades, debe poder continuar el enriquecimiento”, informó la prensa estatal iraní.

El Pentágono instó a Irán a llegar a un acuerdo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo a los reporteros en el Pentágono que “en última instancia, necesitan sentarse a la mesa”.

Advirtió que Estados Unidos se asegurará de que Irán nunca tenga un arma nuclear.

“Preferiríamos hacerlo de la manera amable mediante un acuerdo liderado por nuestro gran vicepresidente y equipo negociador. O podemos hacerlo por las malas”, dijo Hegseth.

Irán insiste en que no busca un arma nuclear y que su programa nuclear es para fines pacíficos.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, más de 2.100 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo Pérsico. Trece militares estadounidenses también han muerto.

El miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el gobierno de Trump intensificaría el dolor económico sobre Irán con nuevas sanciones económicas a países que hagan negocios con él, calificando la medida como el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

China pide que se reabra el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que la ventana de paz se estaba abriendo durante una llamada telefónica con su homólogo iraní Abbas Araghchi, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, por el que en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial. El cierre efectivo del estrecho por parte de Teherán hizo que los precios del petróleo se dispararan, elevando el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio, y Estados Unidos ha respondido con un bloqueo del transporte marítimo iraní.

El Comando Central de Estados Unidos sostuvo el miércoles que ningún barco había logrado pasar el bloqueo desde que se impuso dos días antes, mientras que 13 buques mercantes cumplieron con la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y reingresar a aguas iraníes.