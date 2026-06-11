Trump amenaza con tomar “control total” de industria petrolera iraní

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves con lanzar fuertes ataques contra Irán y tomar el control de sus industrias de petróleo y gas, al tiempo que los ataques continuos entre los países en guerra acercaban a Oriente Medio a la reanudación de una guerra a gran escala.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que Estados Unidos golpeará a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE” y que “asumirá el control total” de las industrias de petróleo y gas de Irán, incluida la terminal petrolera clave de la isla de Kharg, en un “futuro no muy lejano”.

Trump comparó sus planes para Irán con la forma en que Estados Unidos asumió el control del sector petrolero de Venezuela tras capturar al entonces presidente Nicolás Maduro en enero.

La publicación se produjo luego que Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por segundo día. La ofensiva estadounidense, que se prolongó hasta la mañana del jueves en Irán, pareció más intensa y más amplia que la del día anterior.

Irán difundió poca información sobre el alcance de los daños y señaló que respondió disparando contra Kuwait, Baréin y Jordania, como había hecho un día antes.

Las amenazas de Trump del jueves, aunque contundentes, representaron su más reciente escalada verbal en la guerra con Irán. En abril, advirtió a Irán que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” si no aceptaba sus condiciones, antes de extender un alto el fuego en la guerra.

La isla de Jarg —ubicada al otro lado del golfo Pérsico frente a bases estadounidenses en Kuwait y Arabia Saudí— es el corazón palpitante de la industria petrolera de Irán, por donde pasa el 90% de sus exportaciones. Es importante porque la costa de Irán es en su mayor parte demasiado poco profunda para que los buques petroleros atraquen.

Las tropas estadounidenses serán vulnerables en la isla de Kharg debido a su cercanía —unos 33 kilómetros (21 millas)— al territorio continental iraní, desde donde se pueden disparar misiles, drones y artillería.

EEUU dispara contra otra embarcación mercante que intenta burlar bloqueo

Por otra parte, el ejército de Estados Unidos informó que utilizó misiles para inutilizar un petrolero que presuntamente intentaba violar su bloqueo sobre los puertos iraníes. El anuncio se produjo luego que un funcionario indio dijera que un ataque estadounidense previo contra otra embarcación cercana mató a tres marinos indios, en un ejemplo del peligro que enfrentan los navegantes.

Es la tercera vez esta semana que los ataques cruzados remecen Oriente Medio. La primera fueron ataques entre Irán e Israel, seguidos por las dos rondas de fuego entre Estados Unidos y Teherán, dirigidos contra a países de la región que albergan bases estadounidenses.

El nuevo intercambio de fuego se produjo al tiempo que los esfuerzos por negociar el fin de la guerra parecen detenidos de nuevo. Trump advirtió que Teherán “pagará el precio” por las negociaciones estancadas.

Por su parte, el Ministerio iraní de Exteriores afirmó en un comunicado el jueves que los ataques estadounidenses habían “hecho que el alto el fuego… carezca de sentido”, sin decir que lo estuviera abandonando.

En el centro de las negociaciones está el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales, ha impulsado al alza los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

Irán anunció el jueves que el estrecho estaba cerrado, pero no estaba claro qué significaba eso, ya que ha restringido severamente el tráfico por la vía marítima desde el inicio de la guerra y sólo muy pocos barcos han logrado pasar. El Comando Central de Estados Unidos refutó la afirmación y Trump dijo el miércoles que Estados Unidos ha emprendido en las últimas semanas una misión secreta para llevar barcos a escondidas por el paso.

Ambas partes también siguen enfrentadas por el programa nuclear de Irán, que Teherán insiste en que es pacífico, pero que Estados Unidos e Israel temen que pueda usarse para construir un arma atómica debido a su reserva de uranio altamente enriquecido. Estados Unidos e Israel subrayaron que una razón principal por la que fueron a la guerra el 28 de febrero fue para garantizar que Irán nunca pudiera hacerlo.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe terminar los combates en Líbano entre su aliado Hezbollah e Israel. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece decidido a perseguir su objetivo de destruir al grupo político-paramilitar.

EEUU ataca a Irán, que responde disparando a Estados del golfo Pérsico

El Comando Central de Estados Unidos informó que su más reciente ronda de ataques aéreos se produjo “en respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán” y tuvo como objetivo “capacidades iraníes de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea”. No dio detalles sobre los daños causados por los ataques, que, según indicó, terminaron poco antes del amanecer del jueves en Irán.

Las explosiones de los ataques resonaron en torno a la capital iraní, Teherán, así como en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y otras zonas del sur a lo largo del estrecho de Ormuz. Más tarde, la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, reveló que los sitios alcanzados incluyeron un complejo fabril, un cuartel militar y una base local de la Guardia a las afueras de Teherán.

Kuwait cerró su espacio aéreo durante varias horas debido al ataque, pero no dio detalles sobre posibles daños. Jordania anunció que interceptó 20 misiles iraníes disparados hacia un área que alberga una base con tropas estadounidenses, aunque nadie resultó herido.

El Ministerio del Interior de Baréin indicó que una niña de 11 años resultó herida y que autos y viviendas sufrieron daños por escombros tras las intercepciones en respuesta al ataque iraní.

Mientras tanto, Israel pidió a los residentes del norte del país que buscaran refugio tras la detección de presunto fuego entrante desde Líbano, donde Israel combate a Hezbollah, aliado de Irán.

Trump dice que EEUU está pasando petróleo a escondidas por Ormuz

La capacidad de Irán para controlar el estrecho de Ormuz ha demostrado ser una fuerte carta de negociación, ya que el cierre efectivo de la estrecha vía marítima ha trastocado gravemente la economía mundial.

Trump dijo el miércoles que el ejército de Estados Unidos ha emprendido desde el mes pasado una misión para hacer pasar a escondidas cargamentos de petróleo eludiendo a las fuerzas iraníes en el estrecho, ayudados por la destrucción de equipos de radar iraníes.

Trump agregó que, como resultado, más de 100 millones de barriles de petróleo han eludido el control asfixiante de Irán. No hubo confirmación inmediata de esa cifra, que equivale aproximadamente a cinco días de los envíos de petróleo que atravesaban la vía marítima antes de que comenzara la guerra.

Pero los mares siguen siendo peligrosos para los marinos.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos detalló el jueves que atacó un petrolero con bandera de Guinea-Bissau que intentaba evadir el bloqueo estadounidense con un cargamento de petróleo iraní. Resaltó que se lanzaron misiles Hellfire para inutilizar al M/T Jalveer a última hora del miércoles después que su tripulación no cumpliera con las órdenes de Estados Unidos.

Es la novena embarcación mercante que el ejército de Estados Unidos asegura que ha inutilizado desde que impuso el bloqueo a mediados de abril en aguas frente a Irán. Dos de esos barcos fueron atacados por Estados Unidos a principios de esta semana.

Tres marinos indios murieron cuando fuerzas estadounidenses atacaron el martes al M/T Settebello, con bandera de Palaos, escribió el jueves en X el ministro indio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Sarbananda Sonowal. Los marinos habían sido reportados inicialmente como desaparecidos.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos señaló que fuerzas estadounidenses emitieron advertencias antes de disparar contra el barco, al que acusó de intentar evadir el bloqueo.

El líder de la Organización Marítima Internacional, una agencia de Naciones Unidas, condenó el ataque. El Ministerio indio de Exteriores convocó a un diplomático estadounidense de alto rango para transmitir sus “más profundas preocupaciones” por el ataque y protestar formalmente por el bombardeo, dijo el portavoz Randhir Jaiswal.

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