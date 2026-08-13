Rescatan a 211 personas tras incendiarse ferry en Indonesia

Una pasajera murió y al menos cinco personas permanecen desaparecidas cerca de la isla de Bali

En esta imagen tomada de un video de la Agencia Nacional de Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), la tripulación de una embarcación de rescate observa una columna de humo después de que un ferry de pasajeros se incendió después de partir de la isla de Bali hacia la isla de Lombok, el miércoles 12 de agosto de 2026, en el estrecho de Lombok, Indonesia (BASARNAS via AP)

En esta imagen tomada de un video de la Agencia Nacional de Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), la tripulación de una embarcación de rescate observa una columna de humo después de que un ferry de pasajeros se incendió después de partir de la isla de Bali hacia la isla de Lombok, el miércoles 12 de agosto de 2026, en el estrecho de Lombok, Indonesia (BASARNAS via AP)

YAKARTA.- Equipos de socorristas rescataron a 211 personas y recuperaron el cuerpo de una pasajera de un ferry que se incendió el miércoles en medio de aguas agitadas cerca de la isla de Bali, Indonesia, informaron las autoridades.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate difundió videos en los que se podía ver a personas con chalecos salvavidas apiñadas en una balsa inflable durante la operación de rescate en altamar, mientras al fondo se veía una columna de humo negro que salía de la embarcación.

De acuerdo con la agencia, los socorristas habían rescatado hasta la madrugada del jueves a 211 personas de la embarcación, incluidos siete turistas extranjeros. También recuperaron el cuerpo de una joven de 19 años de nacionalidad indonesia.

El transbordador Putri Yasmin partió de Bali rumbo a la isla vecina de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, cuando estalló el incendio a eso de las 4:15 de la madrugada del miércoles. La embarcación también transportaba 44 vehículos y 53 motocicletas.

La Agencia de Búsqueda y Rescate en Mataram, capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, recibió un llamado de emergencia casi media hora después y de inmediato movilizó personal y embarcaciones de rescate.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad de todos los pasajeros y miembros de la tripulación”, indicó Muhammad Hariyadi, director de la dependencia.

La búsqueda continuaba el jueves. Personas reunidas en un centro de mando en el puerto reportaron que al menos cinco de sus familiares continuaban desaparecidos.

De acuerdo con la bitácora del barco, 131 personas, incluidos 17 miembros de la tripulación, viajaban a bordo del ferry. Pero las autoridades señalaron horas después del incidente que había más personas en la embarcación.

En Indonesia es habitual que el número de pasajeros en un barco o ferry no coincida con el manifiesto, pero las autoridades aún no han logrado explicar por qué la cifra de rescatados fue mucho mayor. El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, aseguró que las autoridades investigarán la discrepancia.

“Los hallazgos serán revisados a fondo como parte de la evaluación del ministerio”, dijo Purwagandhi. “Este es un asunto serio que será investigado a fondo”.

Aclaró que investigadores de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte determinarán la causa del incendio.

Syamsurizal, jefe de la Autoridad Portuaria de Lembar, en Lombok, señaló que, de acuerdo con las declaraciones de los sobrevivientes, el fuego aparentemente se inició en un camión de carga antes de propagarse rápidamente por el ferry. El calor obligó a algunos pasajeros a saltar al mar, dijo.

“El operativo de respuesta continúa, y las autoridades siguen contabilizando a todas las víctimas”, manifestó Syamsurizal, quien al igual que muchos indonesios usa un solo nombre. Indicó que al menos dos pasajeros fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

Hariyadi explicó que el operativo de rescate incluyó el apoyo de seis embarcaciones, un helicóptero, dos botes inflables y dos yates privados. Las condiciones adversas, con olas de hasta 4 metros (13 pies), complicaban las labores de rescate, agregó.

El ferry de 62 metros (203 pies) de eslora, construido en Japón en 1992, tiene capacidad para transportar hasta 220 pasajeros y 55 vehículos. Se utiliza principalmente para llevar viajeros y carga entre las islas de Bali y Lombok, un trayecto que suele durar de cuatro a cinco horas.

El incidente del miércoles ocurrió menos de dos semanas después de que otro ferry indonesio, el Mutiara Sentosa 2, se incendió frente a la isla principal de Java, dejando al menos cinco muertos.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los transbordadores son un medio de transporte común. Los desastres son frecuentes, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.