Irán toma represalias tras nuevos ataques de EU

Una casa destruida durante la guerra entre Israel y Hezbollah se ve en ruinas en el poblado de Dibbine, en el sureste de Líbano, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

Una casa destruida durante la guerra entre Israel y Hezbollah se ve en ruinas en el poblado de Dibbine, en el sureste de Líbano, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por segundo día, lo que ponía a Oriente Medio más cerca de la reanudación de una guerra a gran escala. El ataque estadounidense, que se prolongó hasta la mañana del jueves en Irán, pareció más intenso y más amplio que el del día anterior, pero Teherán difundió poca información sobre el alcance de los daños.

Además, el ejército de Estados Unidos dijo que utilizó misiles para inutilizar un petrolero que presuntamente intentaba violar su bloqueo sobre los puertos iraníes. El anuncio se produjo después de que un funcionario indio dijera que un ataque estadounidense previo contra otra embarcación cercana mató a tres marinos indios, en un ejemplo del peligro que enfrentan los navegantes.

Es la tercera vez esta semana que los ataques cruzados remecen Oriente Medio. La primera fueron ataques entre Irán e Israel, seguidos por las dos rondas de fuego entre Estados Unidos y Teherán, dirigidos contra a países de la región que albergan bases estadounidenses.

El nuevo intercambio de fuego se produjo mientras los esfuerzos por negociar el fin de la guerra parecían detenidos de nuevo. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Teherán “pagará el precio” por las negociaciones estancadas. Por su parte, el Ministerio iraní de Exteriores dijo en un comunicado el jueves que los ataques estadounidenses habían “hecho que el alto el fuego … carezca de sentido”, sin decir que lo estuviera abandonando.

En el centro de las negociaciones está el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales, ha impulsado al alza los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

Irán anunció el jueves que el estrecho estaba cerrado, pero no estaba claro qué significaba eso, ya que ha restringido severamente el tráfico por la vía marítima desde el inicio de la guerra y sólo un goteo de barcos ha logrado pasar. El Comando Central de Estados Unidos refutó la afirmación, y Trump dijo el miércoles que Estados Unidos ha emprendido en las últimas semanas una misión secreta para llevar barcos a escondidas por el paso.

Ambas partes también siguen enfrentadas por el programa nuclear de Irán, que Teherán insiste en que es pacífico, pero que Estados Unidos e Israel temen que pueda usarse para construir un arma atómica debido a su reserva de uranio altamente enriquecido. Estados Unidos e Israel dijeron que una razón principal por la que fueron a la guerra el 28 de febrero fue para garantizar que Irán nunca pudiera hacerlo.

EEUU ataca a Irán, que responde con disparos a estados del golfo Pérsico

El Comando Central de Estados Unidos informó que su más reciente ronda de ataques aéreos se produjo “en respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán” y tuvo como objetivo “capacidades iraníes de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea”. No dio detalles sobre los daños causados por los ataques, que, según indicó, terminaron poco antes del amanecer del jueves en Irán.

Las explosiones de los ataques resonaron en torno a la capital iraní, Teherán, así como en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y otras zonas del sur a lo largo del estrecho de Ormuz. Más tarde, la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, dijo que los sitios alcanzados incluyeron un complejo fabril, un cuartel militar y una base local de la Guardia a las afueras de Teherán.

Irán dijo que respondió disparando contra Kuwait, Baréin y Jordania, como había hecho el día anterior.

Kuwait cerró su espacio aéreo durante varias horas debido al ataque, pero no dio detalles sobre posibles daños. Jordania dijo que interceptó 20 misiles iraníes disparados hacia un área que alberga una base con tropas estadounidenses, aunque nadie resultó herido.

El Ministerio del Interior de Baréin dijo que una niña de 11 años resultó herida y que autos y viviendas sufrieron daños por escombros tras las intercepciones en respuesta al ataque iraní.

Mientras tanto, Israel advirtió a los residentes del norte del país que buscaran refugio tras la detección de presunto fuego entrante desde Líbano, donde Israel combate al grupo político y militar Hezbollah, aliado de Irán.

Trump dice que EEUU está pasando petróleo a escondidas por Ormuz

La capacidad de Irán para controlar el estrecho de Ormuz ha demostrado ser una fuerte carta de negociación, ya que el cierre efectivo de la estrecha vía marítima ha trastocado gravemente la economía mundial.

Trump dijo el miércoles que el ejército de Estados Unidos ha emprendido desde el mes pasado una misión para hacer pasar a escondidas cargamentos de petróleo eludiendo a las fuerzas iraníes en el estrecho, ayudados por la destrucción de equipos de radar iraníes.

Trump dijo que, como resultado, más de 100 millones de barriles de petróleo han eludido el control asfixiante de Irán. No hubo confirmación inmediata de esa cifra, que equivale aproximadamente a cinco días de los envíos de petróleo que atravesaban la vía marítima antes de que comenzara la guerra.

Pero los mares siguen siendo peligrosos para los marinos.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo el jueves que atacó un petrolero en aguas junto al estrecho de Ormuz para hacer cumplir su bloqueo sobre los puertos iraníes. Dijo que se lanzaron misiles Hellfire contra el barco en el golfo de Omán a última hora del miércoles después de que su tripulación no cumpliera con las órdenes de Estados Unidos.

Es la novena embarcación mercante que el ejército de Estados Unidos dice que ha inutilizado desde que impuso el bloqueo en aguas frente a Irán.

El ministro indio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Sarbananda Sonowal, anunció en X que tres indios desaparecidos tras el ataque estadounidense contra el petrolero Settebello habían muerto.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos había acusado al Settebello de haber “violado el bloqueo en curso al intentar transportar petróleo desde Irán”. Fuerzas estadounidenses dispararon contra la sala de máquinas del barco para detenerlo el miércoles.

El líder de la Organización Marítima Internacional, una agencia de Naciones Unidas, condenó el ataque. El Ministerio indio de Exteriores convocó a un diplomático estadounidense de alto rango para transmitir sus “más profundas preocupaciones” por el ataque y protestar formalmente por el bombardeo, dijo el portavoz Randhir Jaiswal.

Grandes desacuerdos complican un acuerdo de paz rápido

Trump sugirió a principios de esta semana que un acuerdo con Irán podría estar cerca, pero las nuevas hostilidades lo han puesto en duda, y siguen existiendo grandes diferencias.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, que está a un corto paso técnico de niveles aptos para armas.

Irán se niega a entregar el uranio y exige alivio de las sanciones. También quiere la liberación de activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo final, algo que Trump rechazó.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe terminar los combates entre su aliado Hezbollah e Israel. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece decidido a perseguir su objetivo de destruir al grupo libanés.

Una delegación diplomática qatarí, que negocia en coordinación con Estados Unidos, salió de Teherán la mañana del jueves después de mantener conversaciones, según un funcionario con conocimiento del equipo que habló bajo condición de anonimato para discutir la mediación. Pakistán, mientras tanto, expresó profunda preocupación por el aumento de las tensiones e instó tanto a Irán como a Estados Unidos a adherirse al alto el fuego.