Trump afirma que resolverá la crisis entre Afganistán y Pakistán “muy rápido”

Gente esperando cerca de una puerta cerrada en el paso fronterizo de Spin Boldak con Pakistán, tras casi dos semanas de cierre de frontera por enfrentamientos entre fuerzas afganas y paquistaníes, en la provincia de Kandahar, Afganistán, el jueves 23 de octubre de 2025. (AP Foto/Sibghatullah)

Gente esperando cerca de una puerta cerrada en el paso fronterizo de Spin Boldak con Pakistán, tras casi dos semanas de cierre de frontera por enfrentamientos entre fuerzas afganas y paquistaníes, en la provincia de Kandahar, Afganistán, el jueves 23 de octubre de 2025. (AP Foto/Sibghatullah)

ISLAMABAD (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que resolverá la crisis entre Afganistán y Pakistán “muy rápidamente”, mientras las conversaciones de paz entre los vecinos en conflicto entraron en su segundo día.

Los dos países están inmersos en una amarga disputas, con cada lado diciendo que respondió a la agresión del otro durante enfrentamientos a principios de este mes.

Fue el enfrentamiento más mortífero entre ellos en varios años, marcando un punto bajo en las relaciones y causando alarma en una región donde grupos armados como Al Qaeda intentan resurgir.

Pakistán acusa a Afganistán de hacer la vista gorda ante los militantes que cruzan la frontera para realizar ataques, una acusación que los gobernantes talibanes del país rechazan.

La segunda ronda de conversaciones entre ellos comenzó en Estambul el sábado, centrándose en transformar un frágil alto al fuego, logrado a principios de este mes en Doha, en un marco duradero para la paz y la seguridad fronteriza.

“He oído que Pakistán y Afganistán han comenzado”, afirmó Trump al margen de la Cumbre de la ASEAN en Malasia. “Pero lo resolveré muy rápido”.

Trump habló mientras asistía a la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, añadiendo que los líderes de Pakistán eran “gente magnífica”.

El ejército de Pakistán informó el domingo que mató a 25 militantes mientras “repelía dos fuertes intentos de infiltración” a lo largo de la frontera, incluso mientras las delegaciones hablaban en Estambul. Añadió que cinco soldados paquistaníes murieron durante el enfrentamiento.

No fue posible verificar las cifras de bajas ya que el área es remota y está fuera del alcance de los medios de comunicación.

Los enfrentamientos a principios de este mes mataron a decenas de personas e hirieron a cientos en Afganistán, aunque Pakistán negó haber atacado a civiles y aseguró que apuntó a militantes y sus escondites.

La agencia noticiosa talibana RTA reportó el domingo que, después de 15 horas de “discusiones continuas”, el lado afgano había presentado un borrador según el cual Pakistán no violará el territorio y el espacio aéreo de Afganistán y no permitirá que “ningún grupo anti-afgano u oposición utilice el territorio paquistaní contra nuestro país”.

También hubo una expresión de disposición para establecer “un canal de cuatro vías para monitorear el acuerdo de alto al fuego” e intercambiar información sobre violaciones, informó RTA.

Los paquistaníes presentaron un segundo borrador a los afganos el sábado por la noche, según RTA.

Nadie del gobierno paquistaní estuvo disponible para comentar. Pero es probable que los comentarios de Trump complazcan al liderazgo político y militar del país, que desea vínculos más estrechos con la Casa Blanca.

Pakistán también ha elogiado a Trump por su papel en la desactivación de una crisis a principios de este año con India.

Las regiones fronterizas de Pakistán han experimentado violencia desde 1979, cuando Estados Unidos lo usó como plataforma para su guerra contra la Unión Soviética en Afganistán.