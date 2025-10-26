Tiene Bazar de Halloween, organizado por Bienestar Social, rotundo éxito

Nuevo Laredo, Tam.- El Bazar de Halloween, organizado por la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, fue todo un éxito al reunir a decenas de familias que disfrutaron de una tarde llena de color, diversión y espíritu de temporada en la Plaza Zaragoza.

Durante el evento, las y los asistentes no solo pudieron adquirir productos locales y apoyar a los emprendedores neolaredenses, sino también disfrutar de una gran convivencia familiar en un ambiente seguro y alegre que fortaleció el sentido de comunidad.

Uno de los momentos más esperados fue el Concurso de Disfraces, en el que participaron tanto personas como mascotas, mostrando creatividad, originalidad y entusiasmo. Los ganadores de cada categoría fueron reconocidos con premios, mientras el público aplaudía y celebraba el talento y esfuerzo de cada participante.

Los comerciantes reportaron una jornada exitosa con una importante afluencia de visitantes, lo que demuestra el impacto positivo de este tipo de actividades que impulsan la economía local y promueven el sano esparcimiento de las familias.

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social, reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios que fomenten la unión familiar, la creatividad y el desarrollo económico de Nuevo Laredo.