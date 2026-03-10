Trump afirma que guerra con Irán podría ser corta pese a escalada

Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que la guerra contra Irán podría ser de corta duración, pese a que el país seleccionó a un nuevo líder supremo de línea dura para supervisar la lucha por la supervivencia de la teocracia islámica.

Pero momentos después, el mandatario insinuó durante una conferencia de prensa que los peores combates aún podrían estar por venir, y a la vez amenazó con intensificar la ofensiva si Irán hace cualquier “intento por detener el suministro mundial de petróleo”. Las declaraciones generaron oscilaciones de los precios del crudo y los mercados bursátiles.

“Estamos poniendo fin a toda esta amenaza de una vez por todas, y el resultado serán precios más bajos del petróleo, precios del petróleo y el gas para las familias estadounidenses”, expresó Trump.

La guerra ha bloqueado el flujo de importantes suministros de crudo y gas hacia los mercados mundiales, y ha hecho que los precios del combustible suban en todo Estados Unidos. Los combates también han obligado a los extranjeros a huir de los grandes centros de negocios de la región, y ha impulsado a millones de personas a buscar refugio mientras las bombas impactan diversos sitios, incluidas bases militares, edificios gubernamentales, instalaciones de petróleo y agua, hoteles y al menos una escuela.

La selección del ayatolá Mojtaba Jamenei —de línea dura— como sucesor de su difunto padre en el cargo de líder supremo de Irán hizo que los precios del petróleo se dispararan y los mercados se desplomaran. Los inversionistas lo consideraron una señal de que Irán se prepara para seguir defendiéndose, 10 días después de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra.

Posteriormente los precios del petróleo cayeron, y el mercado bursátil estadounidense cerró al alza después de que Trump le dijo a un grupo de legisladores en su club de golf cerca de Miami que el conflicto podría terminar pronto.

“Hicimos una pequeña excursión” a Oriente Medio “para deshacernos de algo de maldad. Y creo que verán que va a ser una excursión a corto plazo”, manifestó el mandatario.

Trump también habló por teléfono el lunes con el presidente ruso Vladímir Putin para conversar sobre la guerra y otros asuntos. El asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que el mandatario ruso “expresó algunas ideas respecto a un rápido arreglo político y diplomático” del conflicto, luego de sus conversaciones con gobernantes de países del golfo Pérsico y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Jamenei, un clérigo reservado de 56 años, es apenas el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica. Tiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar del país que ha lanzado misiles y drones contra Israel y los Estados árabes del golfo desde que el ayatolá Alí Jamenei —que había gobernado desde 1989— murió durante los primeros ataques de la guerra.

Múltiples ataques sacuden Teherán

Se escucharon más de 20 explosiones fuertes en Teherán en lo que se consideró el ataque aéreo más intenso contra la capital desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Los medios iraníes no informaron de daños ni víctimas.

Israel anunció el lunes que estaba llevando a cabo “una amplia oleada de ataques” contra la ciudad iraní de Isfahán, así como contra Teherán y el sur de Irán. El ejército israelí informó que alcanzó decenas de sitios de infraestructura, incluida la sede de drones de la Guardia Revolucionaria.

Mientras tanto, el ejército israelí señaló que Irán habían lanzado más misiles hacia Israel el lunes por la noche.

Trump indicó que Estados Unidos se estaba acercando a su objetivo de eliminar el arsenal de misiles balísticos de Irán, así como su capacidad de producirlos y lanzarlos. El gobierno ha ofrecido justificaciones y plazos cambiantes desde que el conflicto comenzó.

Habló también de “construir un nuevo país”, un comentario que pareció dejar entrever que Estados Unidos podría estar involucrado en el desarrollo de un nuevo Irán.

Trump dice que le gusta la idea de otro candidato “interno” para encabezar Irán

Miles de personas se congregaron en una plaza del centro de Teherán y en otros lugares en una muestra de lealtad hacia el nuevo líder supremo, ondeando banderas y gritando consignas como “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”.

Jamenei hijo, a quien no se había visto públicamente desde que comenzó la guerra, había sido considerado desde hace tiempo el posible sucesor, incluso antes del ataque en el que murió su padre, de 86 años.

Trump les dijo a los periodistas que estaba “decepcionado” de que se seleccionara a Mojtaba Jamenei, y que le gustaba “la idea” de un líder surgido de un grupo “interno” de candidatos, diciendo que este proceso “funciona bien” con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Se considera que Jamenei hijo está menos dispuesto a alcanzar acuerdos que su difunto padre. En su papel de líder supremo, tiene la última palabra sobre todos los aspectos políticos, incluido el programa nuclear de Teherán.

Aunque los principales sitios nucleares del país están en ruinas después que Estados Unidos los bombardeara en junio durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán, todavía hay uranio altamente enriquecido en territorio iraní que está a sólo un paso técnico de alcanzar niveles aptos para fabricar armas. Jamenei podría optar por hacer lo que su padre nunca hizo: construir una bomba atómica.

Trump les dijo a los periodistas que la guerra contra Irán comenzó porque ese país estaba comenzando a trabajar en un nuevo sitio de desarrollo de material para armas nucleares, con el fin de reemplazar uno que Washington bombardeó el año pasado.

Israel ya ha advertido que Jamenei podría ser un blanco. Trump dijo el lunes que “sería inapropiado” decir si sería un objetivo.

El mercado estadounidense oscila por la incertidumbre de la guerra

El mercado bursátil estadounidense se sacudió en un lunes frenético, pasando de una fuerte pérdida temprana a una sólida ganancia a medida que las preocupaciones se tornaron en esperanza de que la guerra con Irán no dure tanto. Los precios del petróleo se recuperaron, al pasar de casi 120 dólares por barril —su nivel más alto desde 2022— de vuelta hacia 90 dólares.

Los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz prácticamente han impedido el paso de buques petroleros por la ruta marítima, a través de la cual se transporta una quinta parte del petróleo mundial, y drones y misiles iraníes han sido dirigidos contra infraestructura de petróleo y gas en importantes naciones productoras. Los ataques a buques mercantes cerca del estrecho han causado la muerte de al menos siete marineros, según la Organización Marítima Internacional.

Kamal Jarazi, asesor de política exterior de la oficina del líder supremo, le dijo a la cadena CNN el lunes que Irán está preparado para librar una guerra larga. Dijo que “ya no ve margen para la diplomacia”, a menos que la presión económica lleve a otros países a intervenir y detener la “agresión de estadounidenses e israelíes contra Irán”.

Por su parte, Turquía señaló que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico que entró en el espacio aéreo del país por segunda vez desde que la guerra comenzó.

Crece la indignación regional por los ataques a infraestructura energética

Arabia Saudí arremetió contra Irán tras el ataque con drones a su enorme yacimiento petrolero de Shaybah, advirtiendo que Teherán será el “mayor perdedor” si continúa atacando Estados árabes.

En los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la ciudad de Dubái, las autoridades informaron que dos personas resultaron heridas por metralla derivada de la interceptación de misiles iraníes sobre la capital, Abu Dabi. El Ministerio de Defensa emiratí detalló que el lunes fueron disparados 15 misiles balísticos y 18 drones contra el país.

Irán también atacó Kuwait, Qatar y Bahrein, donde alcanzó una zona residencial e hirió a 32 personas, incluidos varios niños, según las autoridades. Otro ataque pareció haber provocado un incendio en la única refinería de petróleo de Bahrein, lo que generó densas columnas de humo.

El Departamento de Estado estadounidense ordenó a primera hora del lunes que el personal no esencial y los familiares de todo el personal salgan de Arabia Saudí. Varias otras misiones diplomáticas de Estados Unidos han ordenado que todo el mundo se vaya, salvo el personal clave.

En la guerra han muerto al menos 1.230 personas en Irán, 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

En total han fallecido siete militares estadounidenses. Trump indicó el lunes que, durante el traslado de sus restos el fin de semana en Dover, Delaware, familiares de esos soldados le dijeron: “Asegúrese de ganar, señor”.