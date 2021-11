Triunfa Hamilton en el GP de Qatar; Checo cuarto

CIUDAD DE MÉXICO.- El británico Lewis Hamilton, de Mercedes, se llevó la histórica primera victoria del Gran Premio de Qatar dominando de principio a fin la carrera.

Durante las 57 vueltas, el monoplaza número 44 se mantuvo en la punta con todo y las dos paradas en pits, pues sacó ventaja de más de 9 segundos sobre Max Verstappen de Red Bull, quien fue segundo.

La gran sorpresa fue el español Fernando Alonso, quien se agenció la tercera plaza y regresó al podio, algo que no conseguía desde 2014.

El mexicano Sergio Pérez hizo hasta lo imposible por rebasar a Alonso, pero no le alcanzó y tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Antes de su segundo cambio de gomas, Checo tenía asegurado el podio, sin embargo, cuando volvió al circuito de Losail tuvo que volver a remontar lugares.

Alpine apostó a una sola entrada entrada en boxes para montar las llantas duras y pese a que disminuyó su ritmo, un Safety Car Virtual en los últimos minutos de la competencia terminó por beneficiario.

Verstappen, salió séptimo luego de ser penalizado por no respetar las banderas amarillas en la calificación, pero en la largada escaló hasta la cuarta plaza y rápidamente rebasó al Alpha Tauri de Pierre Gasly y a Alonso.

Valtteri Bottas abandonó la competencia por problemas en su auto. El finlandés explotó al máximo sus neumáticos amarillos ocasionando un pinchazo y pérdida de ritmo del W12.

Con el resultado, Verstappen sigue en la punta del Campeonato de Pilotos con 351.5 unidades por las 343.5 de Hamilton. En el Campeonato de Constructores Mercedes sigue arriba con 546.5 por 541.5 de Red Bull.

GET IN THERE!!! VICTORY FOR LEWIS IN QATAR!!! 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/8IlIbThLzH

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2021