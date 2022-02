Tras 19S, reconstruyen sólo 23%

CIUDAD DE MÉXICO.-De 71 edificios e inmuebles que fueron demolidos por los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, sólo 17 han sido reconstruidos o están en proceso de reconstrucción.

Falta de recursos o costos elevados de los proyectos, son algunos de los argumentos que han escuchado los damnificados de parte de la Comisión de Reconstrucción para no empezar con las obras.

A través de una solicitud de transparencia, la dependencia informó sobre la cantidad de inmuebles demolidos y en proceso de reconstrucción, pero no respondió por qué no han comenzado a reconstruir los 54 inmuebles restantes.

Luego de más de cinco años sin casa, los damnificados continúan pagando rentas costosas en la Capital o contratan bodegas para guardar sus pertenencias que no han podido volver a utilizar.

En 2018 fue demolido el edificio de siete niveles de la Calle Nicolás San Juan 308, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.

Hace un año, un arquitecto entregó el proyecto de reconstrucción a la Comisión. Hasta hace dos meses, los vecinos damnificados se enteraron que la dependencia aún le adeudaba el pago al encargado.

En tanto, los afectados han cumplido con los requisitos que les ha pedido la Comisión para iniciar con la reconstrucción, como el acreditar la propiedad de los departamentos, pero las obras no han empezado.

‘Es la falta de recursos y no entiendo por qué son tan mezquinos, o no sueltan el dinero o ya se lo acabaron y ya no tienen dinero, porque el proyectista (dijo) que no le han pagado el proyecto, que todavía le adeuda la Comisión’, explicó una damnificada de Nicolás San Juan 308.