Traduce, desde Linares, obra de Jaime Sabines

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de que Linares fuera declarado Pueblo Mágico, la tranquilidad de este municipio ya había atraído al poeta canadiense-irlandés Colin Carberry.

Era 2001 y, luego de descubrir este lugar en un viaje de mochilazo desde Centroamérica hasta el norte de México, decidió radicar en este lugar de la zona citrícola de Nuevo León.

En sus primeros días, hizo de un café su lugar habitual de escritura. Verónica, una maestra del mismo colegio en el que comenzó a dar clases de inglés, le leyó los primeros versos de un poema.

Espero curarme de ti en unos días. Tengo que dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad.

«Me di cuenta de que me había topado con un gran poeta. ¿Por qué no había oído hablar de Jaime Sabines?», relata Carberry en un texto personal.

A partir de ahí, creció su relación con Sabines (1926-1999), el chiapaneco autor de Los amorosos, el poema más citado en México. En alguna ocasión, el director de la escuela donde Carberry trabajaba le entregó un volumen llamado Poesía amorosa.

Fue entonces que decidió contribuir a difundir al escritor en lengua inglesa.

Ha publicado tres volúmenes de la poesía de Sabines: Adán y Eva y Diario semanario y poemas en prosa, además de una selección de su Poesía amorosa.

«Los traducciones han vendido bien en Canadá», dice Carberry, quien este año busca terminar su tercer trabajo del poeta con Yuria.

«Para mí Yuria es el libro más completo y maduro de Sabines», dice el escritor de 49 años de edad, graduado de literatura inglesa y céltica por la Universidad de Toronto.

Antes de comenzar con las traducciones hace casi 20 años, tuvo que pedir permiso. Escribió a Editorial Planeta, en la Ciudad de México, y a Judith Sabines, uno de las hijas de Jaime.

«Cuando leí Poesía amorosa, seleccionado e introducido por Mario Benedetti, y vi que nadie más había traducido el libro, empecé a trabajar en él», explica Carberry.

«Mandé el manuscrito de Love poems a Biblioasis, una editorial canadiense muy buena y que cuenta con una serie de traducción international. Ellos publicaron el libro (en 2011), que para mí es la traducción más completa y representativa de Sabines hasta la fecha».

La traducción de Yuria esta muy avanzada, comenta.

«Pero la experiencia me ha enseñado que hay que tener mucho cuidado, más que nada con el trabajo de otro poeta, para hacer la justicia con su obra», afirma.

«Traducir de un idioma a otro es como hablar en la piel del otro, como un chamán literario. El traductor tiene que, a la vez, reprimir su ego para canalizar la voz del otro poeta, pero también crear poesía en el otro idioma. Es como caminar sobre una cuerda floja».

PROMOTOR DE LAS LETRAS

Carberry nació en Toronto, aunque pasó su infancia en Irlanda. Llegó a Linares cuando, realizando su viaje mochilazo en el 2000, un amigo suyo que hacía una investigación de campo en esa ciudad para su doctorado, lo invitó a visitarlo.

En Linares no sólo ha formado a su familia (se casó hace 20 años con Verónica, la maestra que le dio a conocer aquel poema de Sabines). Da clases de inglés y escribe. Es autor de libros de poemas como The green table, Ghost homeland y Ceasefire in purgatory: Poems.

Tras asistir a festivales literarios a leer su obra en Estados Unidos y Europa, Carberry tuvo la iniciativa de que Linares tuviera el propio. De 2011 a 2016 se realizaron cuatro ediciones con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Linares.

A esta ciudad llegaron para este evento escritores, conferencistas y académicos de Bosnia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, España, Gran Bretaña, Haití, Irlanda, Irán, India, Estados Unidos, Togo y Venezuela. Además, promovió la participación de escritores y expertos mexicanos.

«El propósito de este evento fue promover entre la comunidad universitaria y otros niveles educativos», reflexiona Carberry.

«Una nueva cultura de aprecio a la lectura, estableciendo vínculos con académicos, literatos y especialistas de otros países a fin de dimensionar la importancia que tiene hoy en día el conocimiento y dominio de otras lenguas en el desarrollo científico y tecnológico».

Sin embargo, en 2017, tras el cambio de administración municipal, el congreso ya no tuvo el suficiente empuje.

«Para llevar a cabo este tipo de eventos se necesita de liderazgo, el deseo de organizar el evento, y el dinero, sin estos ingredientes me fue difícil continuar organizando este grandioso evento que en su corto tiempo revolucionó mucho el ambiente literario de Linares».

Actualmente, Carberry trabaja en revivir de alguna manera las letras que llegaron en aquellos años en el congreso, con una antología de los escritores que estuvieron ahí.

Con Verónica tiene dos hijas linarenses: Kathleen, de 11, y Emma, de 7. Su lugar favorito en Nuevo León es Hualahuises.

Califica a Linares como un refugio que encontró por casualidad, que lo mantiene con la ilusión de que está de alguna manera en un lugar lejos de casa.

La pregunta más frecuente que mucha gente le hace, y que él mismo se hace a veces es: «¿Por qué estoy aquí?»

Hay varias razones, además de su familia, cuenta: la temperatura agradable del lugar para alguien que viene de una región al norte, al mismo tiempo que el ritmo de vida le recuerda al ambiente irlandés rural donde creció.

«Con poca dificultad podría elaborar rápidamente una lista de inconvenientes de vivir aquí también, pero muéstrame a la persona que de vez en cuando no desearía estar en otro lado», sentencia.

«México me ha dado una sensación de libertad y de magia».