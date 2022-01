Interrumpe espontáneo Final varonil de Australia

AUSTRALIA.- La Final varonil del Abierto de Australia fue interrumpida por un espontáneo que se lanzó a la cancha de la Rod Laver Arena.

Fue un hombre joven que sostenía una pancarta en alusión a la detención de refugiados en este país.

Apenas se lanzó, cuando el partido estaba 6-2, 3-5 en favor de Daniil Medvedev sobre Rafael Nadal, elementos de seguridad lo retiraron y el partido siguió su marcha.

Al mismo tiempo, otros hombres de seguridad resguardaban a los jugadores.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022