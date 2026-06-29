Trabajamos para que haya mejores escuelas y más oportunidades para todas y todos: Américo

El gobernador aseguró que el Gobierno del Estado trabaja día con día para brindarle las mejores condiciones de desarrollo y las mejores oportunidades a las niñas y niños de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Al presidir la ceremonia cívica de honores en la Escuela Primaria Independencia, de esta ciudad, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que el Gobierno del Estado trabaja día con día para brindarle las mejores condiciones de desarrollo y las mejores oportunidades a las niñas y niños de Tamaulipas.

“Estamos trabajando muy duro, le estamos echando muchas ganas para poder darles a ustedes oportunidades, para que tengamos, como ya nos dijo el secretario de Educación, mejores escuelas, mejores salones, mejor equipamiento, mejor oportunidad de acceso a las líneas de internet, que tengamos una oportunidad muy pareja para que todos podamos estudiar y para que todos podamos estar superándonos”, expresó.

Luego de un entusiasta recibimiento por parte de alumnos, personal docente y toda la estructura educativa, el mandatario tamaulipeco felicitó a las niñas y los niños de esta escuela por ser buenos estudiantes, destacados deportistas y referentes de sus familias y de la sociedad tamaulipeca.

“Síganle echando ganas para ser la gran generación que está esperando Tamaulipas de sus niños y de sus niñas”, mencionó.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, indicó que, a unos días de concluir el ciclo escolar, se han obtenido los mejores resultados en las 6,126 escuelas de los 43 municipios. “Los alumnos y las alumnas, gobernador, crecieron en valores, habilidades y, desde luego, en humanismo”, dijo.

El titular de la SET dio a conocer que el Programa de Uniformes Escolares, instruido por el gobernador, seguirá creciendo y el próximo ciclo escolar se ampliará de 26 a 31 municipios, además de que el Gobierno del Estado continuará apoyando los programas de becas Rita Cetina, Benito Juárez, La Escuela es Nuestra y el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que en su primera fase alcanzó un tamizaje del 96 por ciento.

Por su parte, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, hizo una amplia exposición de los apoyos que ha brindado el Gobierno del Estado al sector educativo de este municipio, con una inversión total de 23 millones de pesos, además de 13 millones en techumbres para escuelas primarias y la entrega de 720 paquetes de pintura para 38 escuelas y 450 bancos para ocho planteles, así como una inversión de 10 mdp con recursos del municipio para favorecer el desarrollo educativo de esta ciudad.

“Todos los días seguimos su ejemplo de priorizar la educación como un motor de la transformación. Bienvenido siempre, gobernador, y estamos para abonar a sus grandes iniciativas”, expresó.

Al dar la bienvenida, Carolina Rodríguez Chaires, directora de la Escuela Primaria Independencia, agradeció al gobernador Américo Villarreal por escuchar a la comunidad educativa de Tampico y por fortalecer la educación en Tamaulipas.

“Es un honor para nuestra comunidad educativa recibir su visita en este día tan significativo. Su presencia representa para nosotros un gran respaldo al trabajo que día con día realizamos en favor de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas”, mencionó.

Acompañaron al gobernador en esta ceremonia la senadora Olga Sosa Ruiz y los alcaldes de Madero, Erasmo González Robledo, y de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

Como parte de su agenda de trabajo, este lunes en Tampico, el gobernador Américo Villarreal presidirá los trabajos de la Mesa de Paz; posteriormente, en el Salón Gobernadores del Centro de Convenciones Expo Tampico, inaugurará la exposición “Pasión Jaiba: Más de un Siglo de Futbol en Tampico” y, al filo del mediodía, encabezará la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas.