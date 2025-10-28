El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Trabajadores de El Metro mantienen huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales

Las negociaciones con los directivos de El Metro continúan, no hay avances concretos ni compromisos claros que pongan fin al paro

Noticias en la Frontera/Cortesía

LAREDO, TX. —  El representante sindical Joel Escobedo, business agent del sindicato Teamsters Local 657, confirmó que los trabajadores del sistema de transporte urbano El Metro Transit se encuentran en huelga desde este lunes, exigiendo mejoras salariales y más tiempo libre para los empleados.

En entrevista con Escobedo explicó que la medida afecta a choferes y personal de distintos departamentos del sistema de transporte público.

“Estamos solicitando mejores concesiones salariales y más tiempo libre para los empleados. Ellos son trabajadores esenciales, pero no están siendo reconocidos ni remunerados como merecen”, declaró.

El dirigente sindical señaló que, aunque las negociaciones con los directivos de El Metro continúan, no hay avances concretos ni compromisos claros que pongan fin al paro.

“Estamos esperando. Todo puede cambiar con una llamada, pero por ahora estaremos aquí el tiempo necesario para ser escuchados”, añadió.

Durante la huelga, algunos autobuses siguen en circulación, pero según Escobedo, existe incertidumbre sobre si los conductores actuales están debidamente certificados o capacitados para manejar las unidades.

“No puedo corroborar esa información, pero los choferes están afuera esperando. No sé si quienes conducen ahora estén entrenados o no”, comentó.

El paro laboral ha dejado a miles de usuarios sin transporte regular, especialmente en las rutas principales de Laredo. Mientras tanto, la Ciudad de Laredo informó que el servicio se ofrece de manera limitada, bajo horario de domingo, operado temporalmente por personal administrativo.

Las conversaciones entre el sindicato y El Metro continuarán durante los próximos días con la expectativa de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y restablezca el servicio completo.

Fuente: noticiasenlafrontera.net

Crece la presión sobre el Congreso para poner fin al cierre, pero un avance rápido parece improbable

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.