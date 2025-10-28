Trabajadores de El Metro mantienen huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales

Las negociaciones con los directivos de El Metro continúan, no hay avances concretos ni compromisos claros que pongan fin al paro

LAREDO, TX. — El representante sindical Joel Escobedo, business agent del sindicato Teamsters Local 657, confirmó que los trabajadores del sistema de transporte urbano El Metro Transit se encuentran en huelga desde este lunes, exigiendo mejoras salariales y más tiempo libre para los empleados.

En entrevista con Escobedo explicó que la medida afecta a choferes y personal de distintos departamentos del sistema de transporte público.

“Estamos solicitando mejores concesiones salariales y más tiempo libre para los empleados. Ellos son trabajadores esenciales, pero no están siendo reconocidos ni remunerados como merecen”, declaró.

El dirigente sindical señaló que, aunque las negociaciones con los directivos de El Metro continúan, no hay avances concretos ni compromisos claros que pongan fin al paro.

“Estamos esperando. Todo puede cambiar con una llamada, pero por ahora estaremos aquí el tiempo necesario para ser escuchados”, añadió.

Durante la huelga, algunos autobuses siguen en circulación, pero según Escobedo, existe incertidumbre sobre si los conductores actuales están debidamente certificados o capacitados para manejar las unidades.

“No puedo corroborar esa información, pero los choferes están afuera esperando. No sé si quienes conducen ahora estén entrenados o no”, comentó.

El paro laboral ha dejado a miles de usuarios sin transporte regular, especialmente en las rutas principales de Laredo. Mientras tanto, la Ciudad de Laredo informó que el servicio se ofrece de manera limitada, bajo horario de domingo, operado temporalmente por personal administrativo.

Las conversaciones entre el sindicato y El Metro continuarán durante los próximos días con la expectativa de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y restablezca el servicio completo.

Fuente: noticiasenlafrontera.net