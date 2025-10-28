Crece la presión sobre el Congreso para poner fin al cierre, pero un avance rápido parece improbable

El Capitolio de EEUU en Washington el miércoles 22 de octubre de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Capitolio de EEUU en Washington el miércoles 22 de octubre de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

WASHINGTON (AP) — La presión para poner fin al segundo cierre más largo del gobierno federal está ganando nueva urgencia esta semana, mientras millones de estadounidenses enfrentan la posibilidad de perder asistencia alimentaria, más trabajadores federales pierden su primer cheque de pago completo y los retrasos recurrentes en los aeropuertos complican los planes de viaje.

La creciente tensión sobre los legisladores para poner fin al estancamiento fue magnificada por el sindicato más grande de empleados federales del país, que pidió al Congreso que apruebe de inmediato un proyecto de ley de financiamiento y asegure que los trabajadores reciban su salario completo. Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, dijo que los dos partidos políticos han dejado clara su postura.

“Es hora de aprobar una resolución continua limpia y poner fin a este cierre hoy. No medias tintas, y no juegos políticos”, afirmó Kelley, cuyo sindicato tiene un peso político considerable con los legisladores demócratas.

Aun así, los senadores demócratas, incluidos aquellos que representan estados con muchos trabajadores federales, no parecían estar listos para ceder. El senador de Virginia, Tim Kaine, dijo que insistía en alcanzar compromisos de la Casa Blanca para evitar que el gobierno haga más despidos masivos. Los demócratas también quieren que el Congreso extienda los subsidios para los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Tenemos que llegar a un acuerdo con Donald Trump”, expresó Kaine.

Pero los cierres se vuelven más dolorosos cuanto más duran. Los cierres cumplen una cuarta semana completa a partir del martes, y es probable que millones de estadounidenses experimenten dificultades de primera mano.

El impacto del cierre está a punto de crecer dramáticamente

Los 1,3 millones de militares en activo del país corren el riesgo de perder un cheque de pago el viernes. A principios de este mes, el gobierno de Trump aseguró que se les pagara transfiriendo 8.000 millones de dólares de fondos de investigación y desarrollo militar para cubrir la nómina. Pero no está claro si el gobierno Trump querrá o podrá transferir dinero de nuevo.

En una partida aún mayor, la Casa Blanca dice que el viernes se acabará el financiamiento para el programa de asistencia alimentaria del que dependen 42 millones de estadounidenses para complementar sus gastos de supermercado. El gobierno emplear más de los 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los beneficios fluyendo hasta noviembre. Y dice que no se reembolsará a los estados si cubren temporalmente el costo de los beneficios el próximo mes.

El Departamento de Agricultura dice que el fondo de contingencia está destinado a ayudar a responder a emergencias como desastres naturales. Los demócratas dicen que la decisión con respecto al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, va en contra de las indicaciones previas del departamento sobre sus operaciones durante un cierre.

“El gobierno está tomando una decisión deliberada de no financiar SNAP este fin de semana”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. “El financiamiento de emergencia está ahí. El gobierno simplemente está eligiendo no usarlo.”

¿Encontrarán los legisladores una solución?

En el Capitolio, los líderes del Congreso destacaron principalmente los desafíos que muchos estadounidenses enfrentan como resultado del cierre. Pero no hubo movimiento hacia negociaciones mientras intentaban culpar al otro lado del espectro político.

“Ahora los trabajadores del gobierno y todos los demás estadounidenses afectados por este cierre se han convertido en nada más que peones en los juegos políticos de los demócratas”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución continua a corto plazo el 19 de septiembre para mantener financiadas las agencias federales. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, ha mantenido la cámara baja fuera de sesión legislativa desde entonces, diciendo que la solución es que los demócratas simplemente acepten ese proyecto de ley.

Pero las votaciones en el Senado se han mantenido por debajo de los 60 votos necesarios para avanzar en esa medida de gasto. Los demócratas insisten en que cualquier proyecto de ley para financiar el gobierno también aborde los costos de atención médica, es decir, las crecientes primas de seguros de salud que millones de estadounidenses enfrentarán el próximo año bajo los planes ofrecidos a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Se aplaza la ventana de inscripción para planes de salud

La ventana para inscribirse en los planes de salud de la ACA comienza el sábado. En años anteriores, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han permitido a los estadounidenses previsualizar sus opciones de cobertura de salud aproximadamente una semana antes de la inscripción abierta.

A partir del lunes, Healthcare.gov parecía mostrar planes de seguro de salud para 2025 y precios estimados, en lugar de las opciones del próximo año. Se esperaba que CMS trajera temporalmente de vuelta a todos sus trabajadores suspendidos durante el cierre, en parte para gestionar el período de inscripción abierta de la ACA.

Veintiocho senadores, en su mayoría demócratas, firmaron una carta instando al gobierno a permitir que los inscritos en la ACA comiencen a previsualizar las opciones de seguro de salud del próximo año en su sitio web del mercado.

Los republicanos insisten en que no considerarán negociaciones sobre atención médica hasta que el gobierno reabra.

“Me preocupa particularmente que las primas aumenten para las familias trabajadoras”, dijo el senador David McCormick, republicano de Pensilvania. “Así que vamos a tener esa conversación, pero no la tendremos hasta que el gobierno abra”.

Los líderes del Congreso se atrincheran más

Schumer dijo que los republicanos preferirían cerrar el gobierno antes que trabajar con los demócratas para prevenir aumentos masivos en sus costos de seguro de salud. Dijo que el estadounidense promedio no quiere pagar 20.000 dólares adicionales al año para cubrir su seguro de salud.

“Y nosotros, los demócratas, queremos resolver esta crisis de inmediato”, dijo Schumer. “Así que reducir los costos de atención médica no es una demanda descabellada.”

El vicepresidente, JD Vance, planeaba asistir a un almuerzo republicano en el Capitolio el martes. Pero con el presidente, Donald Trump, en una gira por tres países de Asia y los líderes del Congreso atrincherados en sus posiciones, un acuerdo rápido parecía poco probable.

Mientras tanto, algunos legisladores de base instaron a sus colegas a considerar el impacto de su enfrentamiento en las vidas de los empleados federales y los agentes de policía del Capitolio que no han cobrado en semanas.

“Tenemos que unirnos, lo que significa que tenemos que hablar entre nosotros”, dijo la senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska, en un discurso en el pleno instando a los líderes a dejar de centrarse en quién estaba ganando la lucha política.

“En este momento, los que están perdiendo son el pueblo estadounidense”, dijo.