Tortilla sin aumentos… por ahora

Filadelfo Medellín Ayala, miembro de productores de tortilla y masa, señala que los insumos principales no han aumentado su costo

Nuevo Laredo, Tam.- Tras el primer y único incremento aplicado el pasado 1 de mayo, el precio de la masa y la tortilla podría mantenerse sin modificaciones durante lo que resta del presente año, siempre y cuando no se registren nuevos aumentos en los principales insumos de producción, principalmente la harina de maíz y el gas.

“El ajuste fue de dos pesos por kilogramo, se realizó semanas después del aumento en el precio de la harina, ya que buscamos esperar a que el mercado se estabilizara antes de trasladar el incremento al consumidor”, precisó Filadelfo Medellín Ayala, miembro activo de la Unión de Productores de Tortilla y Masa de Nuevo Laredo.

Actualmente, el precio del kilogramo de tortilla se comercializa en un promedio de entre 30 y 32 pesos en establecimientos, mientras que en la modalidad de venta por perifoneo los paquetes se ofrecen entre 22 y 24 pesos.

Medellín Ayala dijo que, hasta el momento, no se han registrado nuevos incrementos en el costo del gas ni de la harina, considerados los insumos más importantes para la elaboración de la masa y la tortilla, aunque otros gastos como salarios y refacciones habían aumentado previamente, estos costos se han mantenido estables.

Para concluir Filadelfo Medellín, dijo que de no presentarse variaciones en el precio del gas o de la harina de maíz durante los próximos meses, el costo tanto de masa y tortilla permanecerá sin cambios hasta concluir el año 2026.