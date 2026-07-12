Implementan taxi colectivo en la ruta Viveros-Victoria

La medida responde a la necesidad de tener más unidades de transporte público

Las unidades iniciarán su recorrido desde la base ubicada en la paletería de González y Galeana. [Transporte Público/Cortesía]

Las unidades iniciarán su recorrido desde la base ubicada en la paletería de González y Galeana. [Transporte Público/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la intención de restablecer el servicio de transporte en la ruta Viveros-Victoria, la Delegación de Transporte Público puso en marcha una nueva modalidad mediante tres unidades de taxi colectivo, vehículos que darán servicio de traslado a ciudadanos de las colonias antes mencionadas.

“Esta medida responde a la falta de un autobús o combi fija, desde hace más de un mes en ese sector de la ciudad. Las unidades circularán con una frecuencia aproximada de 12 a 15 minutos, tendrán capacidad máxima para cuatro pasajeros y cobrarán una tarifa única de 20 pesos por persona”, mencionó el delegado de Transporte Público de Nuevo Laredo, Gilberto Martínez Arcega.

Los usuarios podrán abordarlas en las mismas paradas donde anteriormente operaba la ruta de transporte urbano, además de que los vehículos estarán identificados con la leyenda de la ruta Viveros-Victoria.

Las unidades iniciarán su recorrido desde la base ubicada en la paletería de González y Galeana y seguirán el trayecto habitual, sin ofrecer servicio como taxi particular.

Para concluir dijo, que de acuerdo con los primeros reportes, la respuesta de los usuarios ha sido positiva, por lo que la dependencia evaluará el funcionamiento del servicio para determinar si será necesario incorporar más unidades e incluso extender este esquema a otras rutas de la ciudad.