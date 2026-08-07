Carmen Lilia Canturosas le cumple a las familias del poniente

Nuevo Laredo, Tam.- Una demanda histórica de las familias del poniente de Nuevo Laredo comienza a hacerse realidad. La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció el inicio del periodo de inscripciones para la nueva escuela primaria construida por el Gobierno Municipal en el Ejido El Progreso, una obra que permitirá que niñas y niños de este sector estudien más cerca de sus hogares.

El nuevo plantel atenderá principalmente a familias de las colonias El Progreso, Valles de Anáhuac, Reservas Territoriales y sectores aledaños, una zona que durante los últimos años ha registrado un importante crecimiento poblacional y donde por mucho tiempo se solicitó una escuela primaria para ampliar la cobertura educativa.

Con esta obra, el Gobierno Municipal responde a una de las necesidades más sentidas de este sector, al ofrecer espacios dignos, modernos y adecuados para que cientos de niñas y niños puedan aprender, crecer y desarrollarse en mejores condiciones.

“Me llena de emoción saber que muy pronto niñas y niños estarán estrenando una escuela hecha para ellos, con espacios dignos para aprender, crecer y cumplir sus sueños. Porque cuando se invierte en educación, se construye el futuro de Nuevo Laredo y se demuestra con hechos que nuestro gobierno escucha, responde y cumple a las familias”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Inscripciones del 11 al 14 de agosto

La presidenta municipal informó que las inscripciones se llevarán a cabo del 11 al 14 de agosto de 2026, directamente en las instalaciones de la nueva escuela, ubicada en calle Francisco Santos Villarreal, entre Victoria y 15 de Junio, en el Ejido El Progreso, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.

Para realizar el trámite será necesario presentar tres copias de la solicitud de inscripción, acta de nacimiento, CURP, boleta de evaluación del grado anterior y cartilla de vacunación del alumno.

Del padre, madre o tutor se deberá entregar copia de la credencial para votar por ambos lados, CURP y comprobante de domicilio.

La nueva primaria iniciará actividades en el turno matutino y tendrá capacidad para atender, en una primera etapa, a aproximadamente 456 alumnas y alumnos, principalmente de El Progreso, Valles de Anáhuac, Reservas Territoriales y comunidades cercanas.

La construcción de este plantel forma parte de una inversión municipal superior a los 36 millones de pesos, destinada a fortalecer la infraestructura educativa de Nuevo Laredo y acercar mejores oportunidades a las familias que viven en zonas de alto crecimiento.

El edificio fue construido y equipado en su totalidad por el Gobierno Municipal. Cuenta con 12 aulas completamente equipadas y climatizadas, edificio de dos niveles, dirección, oficina administrativa, mobiliario escolar nuevo, equipamiento integral, servicio de energía eléctrica y las condiciones necesarias para recibir a las y los estudiantes desde el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La alcaldesa destacó que, gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, recientemente recibió de manos del secretario de Educación de Tamaulipas la Clave de Centro de Trabajo 28DPR0115D, documento que formaliza la incorporación del nuevo plantel al Sistema Educativo Nacional.

Con ello, la escuela podrá iniciar operaciones de manera formal y brindar servicio educativo a las familias de este importante sector de la ciudad.

Ubicada en el Ejido El Progreso, también conocido como Nuevo Progreso, esta nueva primaria representa una obra estratégica para una zona que requería mayor infraestructura educativa debido al crecimiento urbano y a la demanda de servicios básicos.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en educación, infraestructura y bienestar, para que más niñas y niños de Nuevo Laredo tengan acceso a espacios dignos y oportunidades cerca de casa.