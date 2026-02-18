Tomate, limón y cebolla ahora son más caros

La papa blanca y el chile poblano descendieron su valor

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el precio de la naranja bajó de 26 a 25 pesos el kilogramo, fruta de alta demanda en esta época.

El chile poblano redujo su costo de 50 a 40 pesos el kilogramo. Con ello ya ha reducido su precio 17 pesos en las últimas dos semanas.

La tapa de huevo, de 30 piezas, se sigue vendiendo desde los 80 hasta los 110 pesos, según marca de preferencia.

En cuanto al limón, subió de 46 a 47 pesos el kilo, mientras que el chile serrano escaló de 30 a 34 pesos el kilo. Con este incremento ya se ha encarecido 7 pesos en lo que va del presente mes.

El chile jalapeño de igual manera aumentó de 29 a 32 pesos el kilo.

Respecto al tomate, repuntó de 15 a 22 pesos por kilo; la papa morena aumentó de 10 a 11 pesos por kilo, mientras que la papa blanca bajó de 53 a 30 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 24 a 25 pesos el kilo y el aguacate se mantiene a 50 pesos el kilo.

La papaya continuó en 50 pesos por kilo y la piña se mantiene a 29 pesos el kilo.