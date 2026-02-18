Toman patinadoras japonesas liderazgo olímpico tras sólido programa corto en Milán-Cortina

Estados Unidos enfrenta tropiezos técnicos mientras la definición por medallas se decidirá durante el programa libre del jueves

La japonesa Ami Nakai compite en el programa corto del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos Invernales en Milán, el martes 17 de febrero de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

CORTINA D’AMPEZZO, Italia.- Ami Nakai y su compañera japonesa Kaori Sakamoto superaron a Alysa Liu y al resto de las “Blade Angels” de Estados Unidos el martes para tomar la delantera tras el programa corto en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Nakai aprovechó su comienzo con un triple axel para lograr un récord personal de 78,71 puntos, mientras que Sakamoto quedó justo detrás con 77,23 al buscar prácticamente la única medalla de oro que aún le falta ganar. Liu fue tercera con 76,59, manteniéndose al alcance del escalón más alto del podio.

Las cosas no salieron tan bien para el resto del equipo estadounidense.

Isabeau Levito se complicó en su secuencia de pasos y terminó octava con 70,84 puntos, mientras que Amber Glenn, tricampeona vigente de su país probablemente vio esfumarse sus esperanzas de medalla al duplicar un triple loop, lo que hizo que el salto fuera inválido y no valiera puntos.

Glenn, quien se esforzó por contener las lágrimas al salir del hielo, estaba en el 13er lugar con 67,39 puntos.

Mone Chiba le dio a Japón tres mujeres capaces de copar el podio el jueves, cuando la actividad del patinaje artístico en los Juegos de Invierno concluya con el programa libre. Sumó 74 puntos.

Alemania arrasa en bobsled de dos hombres

Alemania se llevó todas las medallas en la prueba de bobsled de dos hombres en una muestra de dominio absoluto. Fue la segunda barrida olímpica en la historia de este deporte —la otra también fue de los alemanes, igualmente en dos hombres, en los Juegos de Beijing hace cuatro años.

Y al frente estuvo Johannes Lochner, quien consiguió su primera medalla de oro al registrar el mayor margen de victoria olímpica en la modalidad de dos hombres en casi medio siglo. Estados Unidos tuvo las mayores posibilidades de frustrar la barrida; Frank Del Duca y Josh Williamson fueron cuartos.

Nieve aplaza el slopestyle femenino de snowboard

La final olímpica de slopestyle femenino en snowboard fue retirada del programa del martes debido a una fuerte nevada en Livigno.

La final de slopestyle estaba programada para comenzar a la 1 de la tarde, hora local, pero los organizadores informaron que fue cancelada. No se ha anunciado una nueva fecha.

Esto retrasa el intento de la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott de repetir el título. Se clasificó primera el domingo, una ronda inicial que se adelantó un día por las tormentas que se aproximaban

Patinadores italianos de velocidad vuelven a la cúspide

Los italianos Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti superaron el martes por cuatro segundos y medio al equipo de Estados Unidos, conformado por Casey Dawson, Emery Lehman y Ethan Cepuran y poseedor del récord mundial, para atrapar la medalla de oro de la persecución por equipos del patinaje de velocidad.

Impulsados por los estruendosos vítores del público local en Milán, los italianos terminaron con un tiempo de 3 minutos y 39.20 segundos para darle a su país su primer título olímpico en esta prueba desde los Juegos de Turín 2006.

Estados Unidos comenzó bien la final y lideró en las primeras etapas. Pero los italianos se lanzaron al ataque en las vueltas finales, ampliando su ventaja. Cuando acabó Ghiotto, Giovannini y Malfatti levantaron los brazos y apretaron los puños.

Canadá consiguió su segundo título consecutivo en unos Juegos de Invierno en la persecución por equipos femenina cuando Ivanie Blondin, Valerie Maltais e Isabelle Weidemann —las mismas que ganaron el oro hace cuatro años en Beijing— terminaron en 2:55.81, casi un segundo completo por delante de las subcampeonas holandesas.

Repunte da a Francia oro en el relevo de biatlón

Francia pasó del último lugar en el primer relevo a estar puntera en la vuelta final para asegurar la primera medalla olímpica de oro del país en el relevo masculino de biatlón.

Eric Perrot, el campeón de la Copa del Mundo que se encargó del último relevo para Francia, falló dos disparos en su última tanda de tiro de pie y tenía apenas siete segundos de ventaja sobre el noruego Vetle Sjaastad Christiansen cuando salieron hacia unas pistas de esquí cubiertas de nieve recién caída.

Perrot se mantuvo por delante de Christiansen y llevó a su equipo, integrado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin y Quentin Fillon Maillet, a cruzar la meta en primer lugar, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 55.2 segundos.

Oftebro logra segundo oro en combinada nórdica

El noruego Jens Luraas Oftebro ganó su segunda medalla de oro en combinada nórdica en una semana, al imponerse en el salto de esquí en rampa grande y la carrera de esquí de fondo de 10 kilómetros. El austriaco Johannes Lamparter obtuvo su segunda plata en Italia y el finlandés Ilkka Herola ganó el bronce.