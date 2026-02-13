Toma Hisatsune liderato en Pebble Beach con brillante 62

El japonés Ryo Hisatsune realiza un golpe desde el fairway del hoyo 16 en la primera ronda del torneo de Pebble Beach, California, el jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

El japonés Ryo Hisatsune realiza un golpe desde el fairway del hoyo 16 en la primera ronda del torneo de Pebble Beach, California, el jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

PEBBLE BEACH, California.- Chris Gotterup amplió su racha a nueve birdies consecutivos a lo largo de dos rondas en dos campos muy diferentes. Al final, se conformó el jueves con un 64, 8 bajo par, en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, para quedar a dos golpes de Ryo Hisatsune en una jornada de clima espléndido y marcadores bajos prácticamente para todos.

Scottie Scheffler fue la excepción. Necesitó hacer un birdie en el hoyo 18, par 5, para no sumarse a la lista corta —12 jugadores— que no lograron bajar del par en Pebble Beach durante la jornada.

“Siento que normalmente soy bueno para conseguir marcadores en estas situaciones y hoy no logré nada. Cualquier cosa que salía mal parecía ir en esa dirección. En realidad siento que estoy jugando bastante bien. Simplemente fue uno de esos días”, indicó.

Hisatsune, que venía de dos buenas semanas, incluido un segundo lugar en Torrey Pines para clasificarse a este evento insignia de 20 millones de dólares, encadenó tres birdies al inicio de su ronda. Hizo el único birdie en el hoyo 9, par 4, y cerró con tres birdies seguidos para firmar un 62 en Pebble Beach.

Quedó un golpe por delante de Keegan Bradley y Sam Burns. Bradley jugó en Spyglass Hill, donde el promedio del campo fue aproximadamente un golpe y medio más alto que en Pebble Beach.

El campeón defensor Rory McIlroy, en su primera participación del año en la Gira de la PGA, incurrió en un par de dobles bogeys con tres putts en los pares 5 de Spyglass, lo que lo obligó a conformarse con un 68.