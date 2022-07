Tom Cruise sigue cumpliendo con la misión: llega sus 60 años

CIUDAD DE MÉXICO.- No hay misión imposible que impida que Tom Cruise se convierta en una leyenda viva del cine internacional. Su presencia en la pantalla grande casi siempre garantiza un éxito en taquilla y este 3 de julio lo celebrará en grande pues cumple 60 años.

En estas seis décadas, el actor originario de Nueva York es uno de los que más dinero ha recaudado con sus películas. Comenzó en la actuación desde 1981 y en esos 41 años de carrera artística ha logrado cosechar innumerables éxitos en taquilla.

Si bien su vida no ha estado exenta de escándalos, es considerado uno de los actores más sólidos, siempre rodeado de glamour y buenas anécdotas que todos sus amigos gozan recordar, como aquella donde envía cientos de pasteles en Navidad a todos aquellos compañeros actores con quienes ha trabajado en algún momento de su vida.

Para celebrar sus 60 años, recordamos algunas de las cintas más icónicas dentro de la cinematografía de Tom Cruise.

1. «The Last Samurai» (2003)

Tom Cruise coprodujo esta cinta que está basada en la restauración del periodo Meiji en Japón y aborda la vida de un capitán d Regimiento de Caballería en Estados Unidos que se encuentra rodeado de conflictos personales.

2. «War of the worlds» (2005)

Cuando se puso de moda la llegada de extraterrestres y los conflictos entre planetas, Tom Cruise no desaprovechó la oportunidad de protagonizar esta cinta donde da vida a un padre de familia que está haciendo todo por mantener a salvo a sus hijos ante la llegada de una especie destructora.

3. «Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles» (1994)

En esta película, dirigida por Neil Jordan, el neoyorkino interpretó a Lestat de Lioncourt, un vampiro que busca compañía para la eternidad y se topa con un hombre que atormentado. También actuaron Brad Pitt, Antonio Banderas y Kirsten Dunst.

4. «Top Gun» (1986)

Apenas era un joven actor y tuvo la gran oportunidad de obtener el papel principal en una cinta de acción que hizo historia. Cruise personificó al piloto Maverick Mitchell. Este año, se estrenó la secuela que fue promocionada a lo grande por todo el mundo.

5. «Valkyrie» (2008)

Un coronel alemán decide comenzar un complot para terminar con el régimen nazi y asesinar a Hitler en medio de una Guerra que cada vez tiene más adeptos. Participaron Kenneth Branagh, Eddie Izzard y Bill Nighy.

6. «Mission: Impossible» (la saga)

A lo largo de seis entregas y una recaudación mundial que ronda más de tres mil quinientos millones de dólares, «Misión Imposible» (como se conoce en español), es por mucho una de las franquicias más importantes del cine. Cruise da vida al espía Ethan Hunt que en cada entrega busca salvar al mundo de villanos sin escrúpulos. Lo más destacado es que este actor siempre ha querido hacer sus escenas de acción sin la necesidad de dobles y por ello, el público lo adora.