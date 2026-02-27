El Dólar
EN VIVO

Todo listo para ‘Presidencia Cerquita de Ti’ en Lomas del Río

Será este viernes 27 de febrero

Durante esta edición, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial y otros trámites administrativos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal informa que todo se encuentra preparado para la realización del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en la colonia Lomas del Río, con el propósito de acercar servicios, trámites y atención directa a las familias de este sector y zonas aledañas.

La jornada iniciará a las 9:00 de la mañana en el predio ubicado sobre la avenida Tecolotes, entre las calles Jesús Guajardo y Águila, donde se instalarán módulos de las distintas dependencias municipales para brindar atención ágil, gratuita y sin intermediarios.

Durante esta edición, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial y otros trámites administrativos; gestionar reportes de servicios públicos; recibir asesoría jurídica; acceder a atención médica básica; así como orientación sobre programas sociales y apoyos comunitarios. También se ofrecerán servicios de registro civil, bienestar animal, desarrollo económico, educación, cultura y deporte, entre otros.

Además, se contará con bolsa de trabajo, atención especializada para juventudes, mujeres y personas adultas mayores, servicios de salud preventiva, cortes de cabello y diversos apoyos diseñados para fortalecer el bienestar integral de las familias.

Con “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una administración cercana, eficiente y humana, que escucha y resuelve de manera directa las necesidades de la población, facilitando el acceso a los servicios públicos sin que las y los ciudadanos tengan que trasladarse largas distancias.

Se invita a las y los habitantes de Lomas del Río y colonias vecinas a participar activamente en esta jornada de proximidad gubernamental y aprovechar los beneficios que estarán disponibles este viernes.

