Todo listo para ‘Presidencia Cerquita de Ti’ en Lomas del Río

Durante esta edición, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial y otros trámites administrativos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal informa que todo se encuentra preparado para la realización del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en la colonia Lomas del Río, con el propósito de acercar servicios, trámites y atención directa a las familias de este sector y zonas aledañas.

La jornada iniciará a las 9:00 de la mañana en el predio ubicado sobre la avenida Tecolotes, entre las calles Jesús Guajardo y Águila, donde se instalarán módulos de las distintas dependencias municipales para brindar atención ágil, gratuita y sin intermediarios.

Durante esta edición, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial y otros trámites administrativos; gestionar reportes de servicios públicos; recibir asesoría jurídica; acceder a atención médica básica; así como orientación sobre programas sociales y apoyos comunitarios. También se ofrecerán servicios de registro civil, bienestar animal, desarrollo económico, educación, cultura y deporte, entre otros.

Además, se contará con bolsa de trabajo, atención especializada para juventudes, mujeres y personas adultas mayores, servicios de salud preventiva, cortes de cabello y diversos apoyos diseñados para fortalecer el bienestar integral de las familias.

Con “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una administración cercana, eficiente y humana, que escucha y resuelve de manera directa las necesidades de la población, facilitando el acceso a los servicios públicos sin que las y los ciudadanos tengan que trasladarse largas distancias.

Se invita a las y los habitantes de Lomas del Río y colonias vecinas a participar activamente en esta jornada de proximidad gubernamental y aprovechar los beneficios que estarán disponibles este viernes.