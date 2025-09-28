Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja varios heridos y atacante muerto

La policía reportó un tiroteo y posterior incendio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc; no hay amenaza pública activa

La policía afirmó que no ya hay más amenaza para el público; las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas. [X]

La policía afirmó que no ya hay más amenaza para el público; las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas. [X]

GRAND BLANC, Michigan.- Varias personas han sido baleadas en una iglesia mormona en Michigan y el tirador fue abatido, informó la policía el domingo.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales. La iglesia estaba en llamas.

La policía afirmó que no ya hay más amenaza para el público. Las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas.

El jefe policial del condado Genesee, Chris Swanson, declaró que el área había sido evacuada y que las autoridades locales y federales estaban allí.

“Toda la iglesia está en llamas”, señaló Swanson. “Esta es una situación que sigue evolucionando”.

Sostuvo que las autoridades darían más detalles más tarde.

“Hay muchas cosas que están sucediendo que no podemos comunicar simplemente por el trabajo que necesita hacerse”, explicó Swanson.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad de aproximadamente 8.000 personas está justo afuera de Flint.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.