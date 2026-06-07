Tiroteo deja múltiples heridos en festival de Ohio

Agentes de policía en el lugar de un tiroteo cerca de un festival, el sábado 6 de junio de 2026, en Toledo, Ohio. (WTVG via AP)

Agentes de policía en el lugar de un tiroteo cerca de un festival, el sábado 6 de junio de 2026, en Toledo, Ohio. (WTVG via AP)

TOLEDO, Ohio.- Varias personas fueron baleadas el sábado cerca de un concurrido festival callejero en Toledo, Ohio, informaron las autoridades, mientras continúan con la búsqueda de los sospechosos y las víctimas eran trasladadas a hospitales cercanos.

Agentes de la policía de Toledo respondieron a un reporte de una persona baleada cerca del Old West End Festival alrededor de las 5:30 de la tarde. A su llegada encontraron a varias víctimas con heridas de bala, indicó el departamento de policía en un comunicado.

La policía dijo que “muchas víctimas” fueron trasladadas a instalaciones médicas, pero no entró en detalles sobre el tipo de lesiones ni sobre cuántas personas fueron baleadas. Las autoridades tampoco detallaron qué pudo haber desencadenado el tiroteo.

Kevin Berry dijo que estaba con sus amigos en el arboreto del vecindario escuchando música en vivo cuando oyó una serie de disparos .

“Todos se tiraron al suelo”, señaló.

Cuando volvió a levantar la mirada, pudo ver que alguien arrojaba un arma al suelo a menos de 15 metros (50 pies) de él. Los policías que ya estaban en el lugar para resguardar el festival se presentaron de inmediato en el lugar.

Berry, quien tiene formación médica y sirvió en la Marina de Estados Unidos, dijo que caminó por el lugar en busca de posibles víctimas que pudieran necesitar ayuda.

Añadió que vio a por lo menos cinco personas con heridas de bala.

“Había personas baleadas por todo el arboreto”, dijo.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras. Berry lo describió como el “inicio de la temporada de festivales de verano de Toledo”.