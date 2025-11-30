Tigres logra la proeza, América es eliminado y Toluca avanza

Este domingo se realizará el último de los duelos de esta fase entre Cruz Azul y Chivas; que empataron 0-0 en la ida

A Tigres le bastaron los primeros 40 minutos para conseguir las tres dianas que necesitaba para ser semifinalista, en un encuentro que terminó con una goleada de 5-0 sobre los Xolos de Tijuana.

Con un tanto de Nicolas Ibáñez a los 15 minutos y un doblete de Juan Brunetta a los 30 (de penal) y a los 39, los Tigres se enfilaron a la siguiente ronda desde la primera mitad. Ozziel Herrera amplió a los 74 y Juan Pablo Vigón selló la goleada a los 90+2.

Antes de su tanto, Herrera desperdició a los 68 el cobro de un segundo penal para los Tigres, con una ejecución que fue atajada por el arquero Antonio Rodríguez, quien evitó que la derrota fuera todavía más escándalosa.

Después del tanto de Vigón, jugadores de Xolos, de campo y banca, persiguieron a Diego Lainez, quien habría desatado el altercado con sus celebraciones. El partido se reanudó sólo para que el árbitro lo acabara.

Tigres realizó más de 25 remates, de los cuales 14 fueron con dirección de gol; en tanto que Xolos apenas tuvo un tiro a puerta.

Con esta victoria, Tigres puso fin a una racha de 12 duelos sin triunfo en liguilla, luego de haber acumulado siete empates y cinco derrotas en ese lapso.

Los Xolos cumplirán este domingo un año desde que desperdiciaron otra ventaja de 3-0 en el duelo de ida en su campo ante Cruz Azul, que los eliminó en cuartos de final del Apertura 2024 al vencerlos por el mismo marcador en la capital mexicana y avanzar por su mejor posición en la tabla.

CAMPEÓN TOLUCA AVANZA SIN COMPLICACIONES

Toluca mantuvo vivo su intento por defender el cetro después de igualar 0-0 ante Ciudad Juárez, en la vuelta. Con la igualdad en su feudo, los Diablos Rojos preservaron el marcador global de 2-1 a su favor para avanzar a semifinales.

Los Bravos llegaron al compromiso con la necesidad de una victoria por dos goles para eliminar al conjunto escarlata, líder del campeonato en la fase regular. Sin embargo, los visitantes no hicieron ni siquiera un disparo a puerta.

Toluca controló de inicio a fin el partido si bien no tuvo suerte al momento de la definición para firmar su pase con una victoria.

Con gol en la agonía, Monterrey elimina al América y avanza a semifinales en Liga MX

Germán Berterame mandó un potente cabezazo a las redes durante el descuento por Monterrey, que pese a caer el sábado por 2-1 en la cancha del América, avanzó a las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX por un marcador global de 3-2.

Berterame entró solo por el centro del área para impactar el preciso centro de Ricardo Chávez a los 90+2.

Alejandro Zendejas a los 30 minutos y Raúl Zúñiga a los 59 marcaron las dianas que necesitaba América para estar en las semifinales de haber preservado ese marcador.

Monterrey se había impuesto por 2-0 como local en el encuentro de ida, disputado el miércoles. Pero al América le bastaba una ventaja de dos tantos en la vuelta para seguir adelante, gracias a su mejor posición en la tabla durante la campaña regular.

En cambio, los Rayados les cortaron a las Águilas una racha de siete torneos avanzando a semifinales. En los cuatro certámenes más recientes, América había llegado hasta la final.

Los visitantes lograron la proeza pese a terminar con 10 elementos tras la expulsión de Jorge Rodríguez a los 84 minutos por una segunda tarjeta amarilla.

El seleccionado estadounidense Zendejas acercó en el global a los azulcremas con el 1-0 después de animarse a realizar un zurdazo rasante desde fuera del área, que pasó entre las piernas de Sergio Ramos antes de ir a las redes junto al poste a los 30 minutos.

Zúñiga hizo explotar la emoción en las gradas del estadio de La Ciudad de los Deportes a los 59, después de rematar un pase de Zendejas a segundo poste, que atravesó el área hasta que el delantero colombiano lo mandó a las redes.

A Zúñiga le anularon un tanto a los 69, por una apretada posición adelantada antes de rematar un centro de Kevin Álvarez en el corazón del área.

Con la expulsión de Rodríguez, los regios no dejaron de buscar el tanto que les daría la clasificación. Cuando el tiempo expiraba, encontraron la recompensa con el gran testarazo del naturalizado mexicano Berterame.