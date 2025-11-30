Artistas de K-pop donan millones para apoyar a víctimas del incendio en Hong Kong

La banda de K-pop aespa donará 500 mil dólares de Hong Kong (64 mil dólares estadounidenses) a la Cruz Roja de Hong Kong. [Agencias]

SEÚL, Corea del Sur.- La banda de K-pop aespa y otras estrellas del pop surcoreano anunciaron una serie de donaciones para apoyar a las víctimas de un incendio en un conjunto de apartamentos en Hong Kong que cobró la vida de al menos 128 personas, en una de las tragedias más mortales de la ciudad.

El grupo femenino aespa afirmó que donará 500 mil dólares de Hong Kong (64 mil dólares estadounidenses) a la Cruz Roja de Hong Kong, según una publicación en su cuenta oficial de Weibo. “Expresamos nuestro más profundo pesar por esta desgarradora noticia”, escribió la banda.

Stray Kids prometió 1 millón de dólares de Hong Kong (129.000 dólares estadounidenses) a través de World Vision Hong Kong para dar alojamiento temporal y otro tipo de apoyo a los niños y residentes afectados. “Todos nos sentimos muy consternados al escuchar la desafortunada noticia de Hong Kong”, manifestó el grupo.

SM y JYP Entertainment, dos de las mayores compañías de entretenimiento de Corea del Sur, donaron un total de 3 millones de dólares de Hong Kong (385.000 dólares estadounidenses) para dar ayuda de emergencia y recuperación ante desastres.

Otros grupos de K-pop que también prometieron donaciones son las “boy bands” Riize, EXO-CBX y KickFlip, que contribuyeron con 100.000 dólares de Hong Kong (12.900 dólares estadounidenses) a través de World Vision Hong Kong.

Los organizadores de los MAMA AWARDS, una ceremonia anual de premios de K-pop de dos días programada para el viernes y sábado en Hong Kong, enfrentaron críticas en línea en Corea del Sur por no cancelar el evento a la luz de la tragedia provocada por el incendio.

La compañía de entretenimiento surcoreana CJ E&M canceló los eventos de alfombra roja de ambos días, pero afirmó que la ceremonia principal se llevaría a cabo.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a quienes perdieron la vida en el incendio en Hong Kong”, dijo CJ E&M en un comunicado. La compañía afirmó que los premios incluirían un mensaje de “Apoyo a Hong Kong” y dedicarían tiempo para el duelo. Los organizadores también prometieron donar 20 millones de dólares de Hong Kong (2,6 millones de dólares estadounidenses) al fondo de apoyo establecido por el gobierno del territorio.

“Creemos en el poder sanador y de solidaridad de la música”, se indica en el comunicado.