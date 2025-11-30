El Dólar
Antetokounmpo anota 29 y supera los 21,000 puntos en victoria de Bucks, 116-99 sobre Nets

Milwaukee cortó racha negativa con actuación eficiente del griego, mientras Porter regresó y Wolf destacó por Brooklyn

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, dispara frente a Noah Clowney (21) y Terance Mann, de los Nets de Brooklyn, en el encuentro del sábado 29 de noviembre de 2025 (AP Photo/Aaron Gash)
AP

MILWAUKEE.- Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos y superó la marca de 21.000 en su carrera para que los Bucks de Milwaukee cortaran una seguidilla de siete derrotas, al doblegar el sábado 116-99 a unos diezmados Nets de Brooklyn.

Antetokounmpo, en su segundo partido desde que volvió tras perderse cuatro por un tirón inguinal, se convirtió en el 42do jugador en llegar a 21.000 unidades. Es el sexto más joven en alcanzar el hito en la historia de la NBA.

El griego logró la marca al atinar un triple a la mitad del tercer cuarto. Acertó 12 de 15 tiros en 19 minutos y consiguió ocho rebotes.

El base de los Bucks, Kevin Porter Jr., anotó 13 puntos en el partido que marcó su retorno tras torcerse un tobillo en el duelo inaugural de la temporada. Porter se lesionó luego el menisco derecho mientras se recuperaba y se sometió a una cirugía a principios de noviembre.

A.J. Green sumó 15 puntos y Bobby Portis Jr. agregó 13 por Milwaukee.

El novato Danny Wolf, quien jugó su quinto partido, logró un récord personal de 22 puntos por los Nets. Wolf atinó ocho de 16, incluyendo cinco de nueve desde más allá del arco. Jalen Wilson añadió 13 puntos.

