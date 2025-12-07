Tigres empata con Cruz Azul pero avanza a la final por mejor posición en la tabla

La final enfrentará a los mejores dos cuadros de la fase regular. Y será un enfrentamiento inédito en la historia del balompié mexicano

Tigres se valió también de su mejor posición en la tabla y del empate 1-1 conseguido como visitante en la ida, para avanzar a la final al conseguir en casa ese mismo resultado ante Cruz Azul.

El argentino Juan Brunetta abrió el marcador por los felinos a los 27 minutos luego de recibir un magistral taconazo de André-Pierre Gignac que mandó a las redes.

Los celestes igualaron gracias a un autogol de Juanjo Purata durante el quinto minuto del descuento.

Antes, el uruguayo Gabriel Fernández desperdició la opción de igualar el global a los 72, al cobrar un penal que fue atajado por el arquero argentino Nahuel Guzmán.

El penal que falló el “Toro” Fernández fue señalado por el árbitro Víctor Alfonso Cáceres después de recurrir al video para valorar una falta de Romulo dentro del área felina.

Cruz Azul terminó el duelo con 10 hombres. Había agotado sus sustituciones cuando el zaguero Jesús Orozco sufrió una lesión escalofriante que lo obligó a abandonar el cotejo a los 85 minutos, 22 después de su ingreso.

El tobillo derecho del “Chiquete” se dobló hacia adentro, al pisar mal mientras intentaba tapar un disparo.