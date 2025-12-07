Frustra Benín intento de golpe militar mientras soldados anuncian disolución del gobierno

El levantamiento en el país africano fue contenido por las Fuerzas Armadas, mientras la CEDEAO condenó el movimiento y respaldó la constitucionalidad

Al menos 13 militares quedaron detenidos en Cotonú, capital de Benín, país ubicado en África Occidental, luego de intentar llevar a cabo un golpe de Estado al irrumpir este domingo en la Oficina de Radio y Televisión del país.

COTONÚ, Benín.- Las autoridades de Benín afirmaron el domingo haber frustrado un intento de golpe de Estado en el país africano.

“En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones”, declaró el ministro del Interior Alassane Seidou.

“Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas de Benín y su liderazgo, fieles a su juramento, permanecieron comprometidos con la república”, añadió el ministro en un video en Facebook.

Anteriormente, un grupo de soldados había aparecido el domingo en la televisora estatal de Benín anunciando la disolución del gobierno en un aparente golpe de Estado, el último de muchos en África Occidental.

El grupo, que se autodenominó el Comité Militar para la Refundación, anunció la destitución del presidente y de todas las instituciones estatales. El teniente coronel Pascal Tigri ha sido nombrado presidente del comité militar, dijeron los soldados.

Tras su independencia de Francia en 1960, la nación de África Occidental registró múltiples golpes, especialmente en las décadas posteriores a su independencia. Desde 1991, el país ha sido políticamente estable tras las dos décadas de gobierno del marxista-leninista Mathieu Kérékou.

No hay noticias oficiales sobre el presidente Patrice Talon desde que se escucharon disparos alrededor de la residencia presidencial. Sin embargo, la señal de la televisión estatal y la radio pública, que fue cortada, se ha restablecido.

El bloque regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), condenó el intento de golpe en un comunicado.

“La CEDEAO condena enérgicamente este movimiento inconstitucional que representa una subversión de la voluntad del pueblo de Benín. (…) La CEDEAO apoyará al Gobierno y al pueblo en todas las formas necesarias para defender la Constitución y la integridad territorial de Benín”, indicó el bloque en un comunicado.

Talon ha estado en el poder desde 2016 y debe dejar el cargo el próximo abril después de las elecciones presidenciales.

El candidato del partido de Talon, el exministro de Finanzas Romuald Wadagni, es el favorito para ganar las elecciones. El candidato de la oposición, Renaud Agbodjo, fue rechazado por la comisión electoral con el argumento de que no tenía suficientes patrocinadores.

En enero, dos personas cercanas a Talon fueron condenadas a 20 años de prisión por un supuesto complot de golpe de Estado para 2024.

El mes pasado, la legislatura del país extendió el mandato presidencial de cinco a siete años, manteniendo el límite de dos mandatos.

El intento de golpe se suma a una serie de tomas de poder militares que han sacudido África Occidental. El mes pasado, un golpe militar en Guinea-Bisáu destituyó al presidente Umaro Embalo después de unas elecciones disputadas en las que tanto él como el candidato de la oposición se declararon ganadores.