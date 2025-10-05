Tifón Matmo toma fuerza y China evacua a 150 mil personas antes de su llegada

El fenómeno, con vientos de hasta 151 km/h, obligó a suspender vuelos, transporte y clases en Guangdong y Hainan ante la alerta roja meteorológica

La autoridad meteorológica emitió una advertencia de tifón de nivel rojo, la más alta en su sistema. [Agencias]

BANGKOK.- El tifón Matmo se fortaleció antes de tocar tierra el domingo en China, lo que llevó al gobierno a evacuar a 150.000 personas de la provincia sureña de Guangdong.

Según el Centro Meteorológico Nacional de China, la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 151 km/h (94 mph) el domingo por la mañana. Se espera que toque tierra alrededor del mediodía. La autoridad meteorológica emitió una advertencia de tifón de nivel rojo, la más alta en su sistema.

La provincia de Hainan, que también se encuentra en la trayectoria de la tormenta, canceló vuelos, suspendió el servicio de transporte público y ordenó el cierre de establecimientos y negocios a partir del sábado en preparación para la tormenta.

La provincia de Guangdong, cuyas áreas suroccidentales serán afectadas, evacuó a 151 mil personas, según el medio oficial The Paper. Macao, que no está en la trayectoria directa de la tormenta, informó que no se llevarán a cabo clases ni sesiones de tutoría debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades también advierten sobre fuertes lluvias, con precipitaciones que se espera alcancen entre 100 y 249 mm (3,93 a 9,8 pulgadas) en algunas partes.

La tormenta luego se dirigirá hacia el oeste y el norte, rumbo al norte de Vietnam y la provincia china de Yunnan.