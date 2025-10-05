Paulinho y Vega lideran triunfo del Toluca 4-2 sobre León y consolidan su liderato en Liga MX

Cruz Azul rescató un empate agónico ante Tigres con penal de Ángel Sepúlveda en el descuento

El dramático empate deja a Cruz Azul en la segunda posición provisional con 25 puntos. [Agencias]

LEÓN, México.- Paulinho destacó con dos goles, Alexis Vega anotó uno más y asistió en otro, y el campeón Toluca se impuso el sábado 4-2 en su visita a León para conseguir su sexta victoria consecutiva y reafirmarse en la punta del torneo Apertura de la Liga MX.

El portugués Paulinho hizo gala de su capacidad goleadora para llegar a nueve dianas luego de mandar a las redes un remate a quemarropa a los 48 minutos. Hizo su doblete con un cabezazo a los 76, para liderar la tabla de goleadores y seguir en la lucha por un tricampeonato de goleo en México.

Vega asistió en el primer gol de Paulinho, luego de realizar una gran jugada individual para entrar al área.

Anotó también con otro remate en el área pequeña a los 58 minutos.

Jesús Angulo abrió el marcador a los cinco minutos por los escarlatas y dio el pase para el tanto de Vega.

James Rodríguez emparejó momentáneamente a los 37, haciendo bueno su tercer penal del curso para llegar a tres tantos. José Alvarado logró el segundo gol de “La Fiera” con un remate rasante a los 69, con lo que festejó su primer gol del curso.

Los Diablos Rojos se confirmaron como el equipo en mejor forma del campeonato al llegar a 28 puntos con una ofensiva de 35 tantos, para asegurarse la cima sin importar otros resultados de la 12da jornada.

Los esmeraldas tuvieron la vuelta en el banquillo de Ignacio Ambriz tras la renuncia de Eduardo Berizzo. Con este resultado siguen fuera de zona de repesca al quedarse en el 12do escalón con 12 puntos luego de hilvanar su quinta jornada sin victoria y segundo revés.

Toluca llegó a este partido tras haber ganado a media semana su tercer trofeo del semestre al vencer 3-2 al LA Galaxy en la Campeones Cup en Carson, California. Este trofeo se suma al de Liga del Clausura 2025 y al posterior Campeón de Campeones.

Para Ambriz fue una triste presentación en su regreso al banquillo de la franquicia a la que llevó al campeonato del Apertura 2020 (llamado Guardianes 2020).

Cruz Azul salva un punto con drama

Ángel Sepúlveda convirtió un penal en el octavo minuto del descuento para darle a Cruz Azul un empate 1-1 en su visita al campo de Tigres.

Juan Brunetta se benefició de un pase de Ángel Correa para abrir el marcador a los 51 minutos por los anfitriones.

El dramático empate deja a Cruz Azul en la segunda posición provisional con 25 puntos. Tigres cayó al 5to sitio con 23.

El árbitro Ismael López Peñuelas recurrió al VAR para señalar una falta de Joaquim sobre Ignacio Rivero dentro del área, que sentenció a la postre la igualada.

En otro resultado, Querétaro doblegó 3-1 a Puebla. Los Gallos marchan en la 14ta posición con 11 unidades; Puebla es último con apenas cinco puntos.