Tienen estudiantes 15 días para incorporarse: TecNM

Nuevo Laredo, Tam. – Como lo dieran a conocer los directivos del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, a partir del lunes 22 de agosto, se reincorporaron más de 3 mil estudiantes a clases presenciales, quienes seguirán bajo las medidas de salud preventivas, como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, entre otros.

“Como ya se sabe, iniciamos con el semestre presencial al 100%, aunque ya habíamos tenido algunas actividades también presenciales, Pero esta era la parte más importante, la más crucial porque ahora sí tenemos a todos los estudiantes en presencial, y vamos arrancando. No hemos tenido ningún tipo de problemas con el alumnado, ni maestros, todo han sido cosas leves en cuanto a salones cerrados, aires acondicionados que estaban apagados, detalles podríamos decir sin importancia”, destacó Gustavo Emilio Rojo Velázquez, subdirector académico del Tecnológico de Nuevo Laredo.

Rojo Velázquez precisó que de nuevo ingreso se tienen registro de 715 jóvenes, mismos que casi en su mayoría acudieron a las aulas en su primer día como universitarios, dejando ver que en muchas ocasiones con el paso de los meses esta cantidad pudiera reducirse, ya que no todos se quedan para continuar con su carrera.

“Ahorita podemos decir que solo tendríamos 700 jóvenes de nuevo ingreso, ya que se ha cerrado el registro para inscribirse. En cuanto a los jóvenes que ya forman parte de la población estudiantil, tienen aún a partir del lunes, 15 días para ingresar a clases, ya que sabemos hay situaciones que no les permite ingresar inmediatamente, como que no tienen para pagar, o no completaron la documentación, son cosas en las que los apoyamos dándoles tiempo, para que se reincorporen”, comentó.

Para finalizar resaltó que el sistema de registro para nuevo ingreso, ya está cerrado. Y, para los de reingreso, sólo son quince días más que se le dan como plazo para que se acerquen, revisen su situación en el instituto y volver a clases. De otra forma quedarían fuera para el actual semestre, que se conforma de 16 semanas de clases, y termina el semestre el 16 de diciembre del presente año.



Foto Salvador González