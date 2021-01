Tiene equipo brasileño accidente fatal

TOCANTIS, Brasil.- El presidente y cuatro jugadores del club Palmas Futebol e Regatas, de la Cuarta División del fútbol brasileño, murieron el domingo en un accidente aéreo en el estado norteño de Tocantins, informó el equipo.

El accidente ocurrió cuando la avioneta se precipitó a tierra al final de la pista, poco después de haber despegado, explicó el club en un comunicado.

Los jugadores viajaban a Goiania, en el centro del país, para disputar un partido contra Vila Nova.

Las víctimas fueron identificadas como el presidente Lucas Meira y los jugadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari, así como el piloto. No hubo sobrevivientes, informó el club.

Palmas Futebol e Regatas fue fundado en 1997.

No se supo de inmediato la causa del accidente. El comunicado del club no identificó el modelo de la avioneta.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41

