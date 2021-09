Tiendas encarecen alimentos

NUEVO LAREDO, TAM.– Los precios de los artículos básicos para la alimentación, suben constantemente originando con ellos que las amas de casa adquieran cada vez menos productos.

Con precios como los siguientes, chile serrano 65.99 pesos, tomate 21.90, papa 16 y 25 pesos por kilo y el aguacate a un precio de 75 pesos, prácticamente los vuelven inalcanzables para muchas amas de casa.

Este medio informativo, en conocido centro comercial entrevistó a dos amas de casa, que opinaron sobre los precios que tienen los productos considerados como básicos para el hogar.

“Cada quince días vengo a comprar mandado, siempre en la misma tienda, porque los precios cada vez están mas elevados en todas las tiendas, solo hay que ver los precios del chile serrano, aguacate y tomate muy caros, cada vez compro menos con el mismo dinero”, dijo doña María Elena del centro de la ciudad.

Cada que vengo preparo una lista con lo más indispensable y notó que cada vez me alcanza para llevar menos productos, añadió.

Hay personas que comparan precios en diversas tiendas, pero ella prefiere adquirir su canasta básica en la misma tienda, considera no apropiado moverse de un lado a otro, cuando la gasolina también está muy cara, concluyó doña María M..

“Como ama de casa no me queda de otra, comprar los productos más necesarios, cada vez me alcanza para menos, es cierto que todo sube, ya no es como antes, que los precios subían unos días y luego volvían a bajar” señaló Doña María Elena, de la colonia Militar.

Ella adquiere sus productos en la misma tienda, pero se siente sorprendida al ver los precios del chile serrano, poblano, huevo , como ama de casa tiene que hacer milagros para llevar la despensa a casa, concluyó.

