‘The Walking Dead’ cobra vida en subasta por su 15.º aniversario

AMC y Heritage Auctions ofrecen piezas únicas del universo zombi, desde máscaras y armas hasta el Pontiac original de la serie, con precios desde 500 dólares

ARCHIVO - Melissa McBride, a la izquierda, y Greg Nicotero asisten a un panel de "The Walking Dead: Daryl Dixon" durante la Comic-Con International en San Diego el 25 de julio de 2025. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

LOS ANGELES.- Los inquietantes zombis de “The Walking Dead” aparecieron por primera vez en las salas de estar de los espectadores en Halloween hace casi 15 años, inaugurando sin saberlo una nueva era para el género de terror. Los fanáticos tienen la oportunidad de poseer algunos de los artículos más codiciados de la franquicia.

AMC Networks, en asociación con Heritage Auctions, subastará más de 1.000 artículos de utilería que abarcan toda la franquicia. Las ofertas en línea estarán abiertas hasta el 1 de noviembre.

Greg Nicotero, supervisor de efectos especiales de maquillaje, productor ejecutivo y director del programa, ha sido parte del show desde que comenzó su producción. Desempeñó un papel importante en la curaduría de la subasta, que lleva a las personas “en un viaje” a través de la línea de tiempo de la franquicia, afirmó, desde la primera temporada hasta el final del programa original en 2022 y las diversas producciones derivadas que siguieron.

“Va a recordar a la gente lo poderosa que fue la serie”, expresó. “Estoy orgulloso del hecho de que cambiamos la forma en que la gente hace televisión con este programa, y fui parte de eso.”

“The Walking Dead” cobra vida

La subasta ha hecho que innumerables recuerdos resurjan para Nicotero.

“Creo que voy a tener que comprar algunas cosas”, comentó Nicotero mientras revisaba el catálogo. El maestro de los efectos especiales tiene en la mira la guitarra de Glenn Rhee, que comienza en 1.000 dólares. El personaje favorito de los fanáticos, interpretado por Steven Yeun, intenta tocar el instrumento en un episodio de la segunda temporada.

“Esos momentos icónicos se arraigan en una realidad”, manifestó Nicotero. “No solo lo ves en televisión, sino que es algo tangible que puedes sostener. Eso realmente me impresiona.”

Un artículo de la subasta ofrece cinco máscaras utilizadas para los zombis que llenaban el fondo de varias tomas. Un pico que Carol Peletier, interpretada por Melissa McBride, usó para matar a su esposo abusivo en la primera temporada para evitar que se convirtiera en zombi, es otro de los favoritos de Nicotero.

El artículo de mayor precio comienza en 25.000 dólares por el Pontiac Tempest original de 1971, un coche que aparece en los minutos iniciales del estreno de la serie. Otros artículos tienen precios tan bajos como 500 dólares.

Más que un programa de zombis

Nicotero había estado en el negocio de los zombis durante décadas antes de unirse al equipo de “The Walking Dead” en 2009. El programa, dijo, se sentía revolucionario, pero inicialmente no estaba seguro de cómo lo recibirían los espectadores.

El programa resultó ser como “un rayo en una botella”, comentó. “Hizo algo que la mayoría del material de zombis hasta esa fecha nunca había hecho”, añadió. “Te hizo sentir algo.”

Los zombis cobran vida en el programa, en gran parte gracias al maquillaje y las prótesis galardonadas, elementos que están incluidos en la subasta.

Casi 15 años después de su estreno y dos años desde que terminó la serie original, el universo zombi no muestra signos de detenerse. “The Walking Dead: Daryl Dixon”, una serie derivada que Nicotero también produce ejecutivamente y para el cual ha dirigido episodios, transmite actualmente su tercera temporada en AMC. “The Walking Dead: The Ones Who Live”, una serie limitada que reúne a los personajes Rick Grimes y Michonne, se emitió el año pasado.