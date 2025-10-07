Desaparece pintura faraónica antigua de la necrópolis de Saqqara, dice Egipto

Autoridades egipcias investigan el robo de una pintura de piedra caliza de más de 4.000 años. El hallazgo se suma a recientes pérdidas del patrimonio nacional

Trabajadores arqueológicos egipcios excavan en el yacimiento de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, el 26 de enero de 2023, a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de El Cairo. (AP Foto/Amr Nabil, Archivo)

Trabajadores arqueológicos egipcios excavan en el yacimiento de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, el 26 de enero de 2023, a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de El Cairo. (AP Foto/Amr Nabil, Archivo)

EL CAIRO.- Una pintura faraónica ha desaparecido de la famosa necrópolis de Saqqara, a las afueras de El Cairo, informaron el domingo funcionarios egipcios de antigüedades, el artefacto más reciente en desaparecer en un país conocido por su rica historia.

Mohamed Ismail, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, indicó que la pintura de piedra caliza estaba en la tumba de Khentika en la necrópolis.

La tumba mastaba, que albergaba la pintura, fue encontrada en la década de 1950 y no se ha abierto desde 2019, manifestó en un comunicado. Se remonta a la sexta dinastía del antiguo Reino Antiguo, un período que abarca desde aproximadamente el 2.700 a.C. hasta el 2.200 a.C.

El comunicado de Ismail no proporcionó más detalles, pero sí señaló que los fiscales investigan las circunstancias de la desaparición de la pintura.

Por su parte, medios egipcios informaron que la pintura exhibía el calendario del antiguo Egipto, que dividía el año en tres estaciones, en un reflejo de las fluctuaciones del río Nilo. Incluía la temporada de inundaciones —Akhet—, la temporada de siembra —Proyat—, y la temporada de cosecha, Shomu.

El medio noticioso Cairo 24 informó que una misión británica que trabajaba en la tumba descubrió que la pintura no estaba allí en mayo.

La tumba era una de las pocas tumbas mastaba del antiguo Egipto que tenía una maldición inscrita en su fachada. Las inscripciones advertían a los intrusos que podrían enfrentar un castigo divino, según el egiptólogo británico Harry James, quien coescribió un artículo de investigación sobre la tumba en la década de 1950.

El sitio de Saqqara forma parte de una extensa necrópolis en la antigua capital de Egipto, Menfis, que incluye las famosas Pirámides de Giza, la pirámide escalonada de Djoser y pirámides más pequeñas en Abu Sir, Dahshur y Abu Ruwaysh. La UNESCO designó Patrimonio de la Humanidad a las ruinas de Menfis en la década de 1970.

El anuncio del domingo se efectuó menos de un mes después de que un brazalete antiguo fuera robado del Museo Egipcio en El Cairo.

El brazalete, que contenía una cuenta de lapislázuli, pertenecía al faraón Amenemope, quien reinó hace unos 3.000 años. Fue robado el 9 de septiembre mientras funcionarios del museo preparaban artefactos para una exhibición en Italia.

Las autoridades indicaron que fue sustraído de un laboratorio de restauración en el museo y luego canalizado a través de una cadena de comerciantes antes de ser fundido.

El robo del brazalete fue doloroso para muchas personas en Egipto, donde hay gran estima por el patrimonio de la nación. Recordó a algunos pérdidas culturales del pasado, incluida la desaparición del cuadro “Flores de amapola” de Vincent van Gogh, valorado entonces en 50 millones de dólares, de otro museo de El Cairo en 2010.

“Flores de amapola” fue robado por primera vez en 1977, pero luego fue recuperado. Sin embargo, desde su robo en 2010 no ha sido hallado.