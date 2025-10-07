Con paso firme en tres años, gobierno de Américo destina 170 MDP en infraestructura deportiva

Ciudad Victoria, Tam.- A la mitad del camino, en tres años de gobierno, el doctor Américo Villarreal Anaya sigue impulsando el desarrollo integral de las y los tamaulipecos con mejores instalaciones deportivas.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya apuntó que, gracias a la visión del gobernador del Estado, del 2022 a la fecha, se ha invertido en infraestructura deportiva 170 millones de pesos, con el objetivo de promover la actividad física y recreativa, la convivencia social y el bienestar de las familias en todo el territorio tamaulipeco.

Subrayó entre las obras más destacadas; la rehabilitación de los gimnasios Enrique Franklin Chanes “Las Liebres” en Río Bravo; “Manuel Raga Navarro” de Ciudad Victoria; la construcción de la techumbre en las canchas de básquetbol y rehabilitación de canchas de voleibol en la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines. Asimismo, la modernización de fosa de clavados y construcción de baños en el Polideportivo “Américo Villarreal Guerra”, además de los trabajos realizados en las áreas de gimnasia y esgrima de la UD Siglo XXI en la capital tamaulipeca.

“Como parte de la transformación de Tamaulipas, el brindar espacios dignos para la práctica y el fomento al deporte, es prioridad en esta administración estatal”, expresó el secretario.

Cepeda Anaya agregó que con estas obras se promueve la salud, la convivencia y el desarrollo de talentos en todas las regiones del estado, además de fomentar la participación de la ciudadanía en actividades recreativas y de competencia.