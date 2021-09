Terrible falla de Uriel Antuna que dejó escapar un gol ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los partidos más atractivos de la jornada 8 del Grita México 2021 se trató el que sostuvieron los Pumas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) con el conjunto de Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

En el marco de los 67 años del Club Universidad, el equipo de Andrés Lillini esperaba sacar un resultado alentador, sin embargo, los minutos transcurrieron y no hubo grandes acciones para los universitarios. Por lo que ambos equipos se fueron sin ninguna anotación.

Las lesiones le cortaron el ritmo al juego y aunque el equipo local tuvo una oportunidad clara de gol, los errores por parte del conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich fueron sobresalientes ya que también tuvo una gran oportunidad de anotar el gol para su club y sobreponerse en el marcador.

Los primeros minutos del juego transcurrieron sin ninguna novedad más que la lesión de Emanuel Montejano que no le permitió continuar en la cancha.

Para el minuto 74 de la segunda parte, un error en el despeje de Julio González regaló el balón para Isaác Brizuela, quien se encontraba muy cerca del área chica, mandó un pase filtrado a Uriel Antuna. El medallista olímpico ya había rebasado a la defensa de Pumas, lo único que lo separaba del gol era el guardameta felino.

En cuanto recibió el esférico le pegó de primera con la pierna derecha, pero no tuvo un buen dominio del balón y éste salió disparado en dirección a González, quien supo reaccionar y evitar un gol en contra.

De cara a la portería, Antuna desaprovechó la posibilidad de anotar y llevarse los tres puntos.