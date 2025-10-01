Terremoto deja 31 muertos en región del centro de Filipinas azotada recientemente por una tormenta

El sismo en Cebú provocó derrumbes, cortes eléctricos y deslizamientos; autoridades mantienen labores de rescate y advierten sobre riesgos persistentes

Los daños en el Santuario de la Arquidiócesis de Santa Rosa de Lima en Cebu, Filipinas, tras un sismo el 30 de septiembre del 2025. (Vince Sylvan A. Toring via AP)

MANILA.- Un terremoto de magnitud 6,9 con epicentro en altamar ocasionó el martes el derrumbe de muros en casas y edificios en una provincia del centro de Filipinas, provocó la muerte de al menos 31 personas, dejó a muchas más heridas y obligó a que los residentes salieran a toda prisa de sus viviendas hacia la oscuridad después de que el sismo interrumpió el servicio eléctrico, informaron autoridades.

El epicentro del terremoto, a una profundidad de 5 kilómetros (3 millas), se ubicó a unos 19 kilómetros (12 millas) al noreste de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90.000 habitantes en la provincia de Cebú, donde al menos 14 residentes perdieron la vida, indicó Rex Ygot, funcionario de mitigación de desastres, en entrevista telefónica con The Associated Press.

Se tiene previsto que el número de muertos en Bogo aumente. Las autoridades buscaban la manera de transportar una retroexcavadora para acelerar las labores de búsqueda y rescate en un grupo de chozas en un poblado montañoso donde se registraron deslizamientos, dijo.

“Es difícil moverse en el área porque hay peligros”, dijo a la AP Glenn Ursal, otro funcionario de mitigación, agregando que algunos de los sobrevivientes fueron llevados a un hospital.

En la ciudad de Medellín, cerca de Bogo, al menos 12 residentes murieron cuando fueron golpeados por techos y paredes que se derrumbaron, algunos mientras dormían, dijo Gemma Villamor, quien dirige la oficina de mitigación de desastres de la ciudad.

En la ciudad de San Remigio, también cerca de Bogo, cinco personas —tres miembros del personal de la guardia costera, un bombero y un niño— murieron luego de que los muros se vinieron abajo mientras intentaban huir a un lugar seguro, dijo el vicealcalde de la ciudad, Alfie Reynes, a la cadena radiofónica DZMM.

Reynes hizo un llamado para obtener alimentos y agua, diciendo que el sistema de agua de San Remigio resultó dañado por el terremoto.

Además de las viviendas, el sismo también dañó una estación de bomberos y caminos de asfalto y concreto en Bogo, relató el bombero Rey Cañete.

“Estábamos en nuestro cuartel y a punto de retirarnos por el día cuando el suelo comenzó a temblar y salimos corriendo, pero tropezamos debido a la fuerza del temblor”, dijo Cañete vía telefónica, agregando que él y otros tres bomberos sufrieron cortes y contusiones.

Un muro de concreto de la estación de bomberos se vino abajo, declaró Cañete. Él y sus compañeros proporcionaron primeros auxilios a por menos tres residentes que resultaron heridos por la caída de escombros.

Aterrorizados, cientos de residentes se reunieron en medio de la oscuridad en un campo cubierto de hierba cerca de la estación de bomberos y se negaron a regresar a casa horas después del sismo. Varios establecimientos comerciales sufrieron daños visibles, así como los caminos de asfalto y concreto por los que transitaron, indicó Cañete, agregando que una antigua iglesia católica en la localidad de Daanbantayan también resultó dañada.

La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, dijo que no se tendrá conocimiento de la magnitud de los daños y las lesiones de las víctimas en Bogo hasta que amanezca. “Podría ser peor de lo que pensamos”, dijo en un mensaje de video publicado en Facebook.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología emitió una breve advertencia de tsunami y recomendó a la población mantenerse alejada de las costas en Cebú y en las provincias cercanas de Leyte y Biliran debido a posibles olas de hasta 1 metro (3 pies) de altura.

Teresito Bacolcol, director del instituto, dijo que la advertencia de tsunami fue levantada más tarde luego de que no se monitoreó oleaje inusual.

Cebú y otras provincias se estaban recuperando del paso de una tormenta que golpeó la región el viernes, dejando al menos 27 muertos, principalmente debido a ahogamientos y caídas de árboles. El paso de la tormenta interrumpió el servicio eléctrico en ciudades y poblados enteros, forzando la evacuación de decenas de miles de personas.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres naturales en todo el mundo, es golpeado a menudo por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas cada año.