Terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas suma 35 muertos

En esta imagen proporcionada por la Cruz Roja Filipina, rescatistas inspeccionan los daños tras un sismo en General Santos, Filipinas, el lunes 8 de junio de 2026. (Cruz Roja de Filipinas via AP)

En esta imagen proporcionada por la Cruz Roja Filipina, rescatistas inspeccionan los daños tras un sismo en General Santos, Filipinas, el lunes 8 de junio de 2026. (Cruz Roja de Filipinas via AP)

DAVAO, Filipinas.- Un terremoto de magnitud 7,8 con epicentro en el mar sacudió el lunes parte del sur de Filipinas, matando a por lo menos 35 personas, hiriendo a más de 200 y provocando un tsunami de un metro (3 pies) a las costas cercanas.

El sismo derribó unos pocos edificios y afectó infraestructura clave en la ciudad de General Santos. Se reportaron daños por tsunami en al menos una aldea costera del sur del país. Surgieron olas más pequeñas en Indonesia y Palaos y hasta el sur de Japón.

El sismo también provocó un deslizamiento de tierra en Glan, un municipio en la provincia de Sarangani, que mató a 13 habitantes, informó Rene Punzalan, un funcionario de mitigación de desastres de Sarangani, a la red de radio DZBB. Otras cuatro personas murieron en Sarangani, dijo.

Es el peor terremoto en Filipinas en lo que va de año, declaró Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Advirtió a la gente que buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañados que podrían colapsar debido a las réplicas.

“Nuestra camioneta de repente dio un tirón y pensé que teníamos un neumático ponchado”, indicó Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, a The Associated Press desde la golpeada ciudad portuaria de General Santos, donde circulaba cuando el sismo golpeó a las 7:37 de la mañana.

“La sacudida fue muy fuerte y la gente salió corriendo de las casas a las calles”, señaló Sosmeña.

Epicentro en el mar frente a Mindanao

Más de 100 estudiantes con uniforme y una docena de maestros se habían reunido para una ceremonia de izamiento de bandera en un recinto escolar de primaria rodeado de cocoteros en el poblado rural de Malita, en la provincia de Davao Occidental, cuando el suelo se sacudió, convirtiendo el primer día de clases después de un receso de verano de dos meses en caos.

“Su emoción en el primer día de clases se convirtió en trauma”, dijo a la AP la directora de la escuela, Rosavel Cachuela.

Algunos de los niños gritaron de miedo y lloraron, pero la mayoría permanecieron sentados y quietos, lo que previno cualquier lesión, señaló Cachuela, agregando que una motocicleta resultó dañada cuando un cobertizo se derrumbó.

Al menos cuatro personas seguían sin ser localizadas en General Santos, una ciudad portuaria de más de 700.000 habitantes que es un centro regional para la industria de exportación de atún. Equipos de búsqueda y rescate trabajaban para encontrar a personas que podrían haber quedado atrapadas en un supermercado, un almacén, una escuela primaria y otros edificios pequeños que se derrumbaron o resultaron gravemente dañados, apuntaron funcionarios.

El aeropuerto internacional de General Santos fue cerrado temporalmente debido al terremoto y se cancelaron 17 vuelos nacionales, informó la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino. Según Bacolcol, el sismo se registró a una profundidad de 33 kilómetros (20 millas), unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste del poblado de Maasim en la provincia de Sarangani.

Evaluación de daños y víctimas

El presidente Ferdinand Marcos Jr ordenó la cancelación de clases e instruyó a las agencias de atención a desastres a trabajar de inmediato en las provincias afectadas por el terremoto. “El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás”, declaró.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza de un tsunami había pasado en gran medida unas cinco horas después del sismo. Funcionarios filipinos también levantaron una advertencia de tsunami a media tarde. Seis chozas sobre pilotes resultaron dañadas en una aldea costera en la provincia de Zamboanga del Sur debido al terremoto y a olas más altas, dijeron funcionarios.

Aparte del alud de tierra en Sarangani, la mayoría de las otras muertes fueron causadas por edificios derrumbados y la caída de escombros en las provincias sureñas de Cotabato del Sur y Davao Occidental y en la isla de Balut, según Sosmeña y otro funcionario de mitigación de desastres, Ednar Dayanghirang.

La radiodifusora DZRH en Manila informó que el edificio comercial de cuatro pisos donde se encontraba su filial provincial se derrumbó parcialmente, y el personal corrió a la planta baja, sin sufrir lesiones.

Marejadas de un metro llegan a las costas

Se monitorearon olas de 1 metro (3 pies) en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani. Una ola de 1,4 metros (4 ,6 pies) golpeó en un momento el poblado de Kiamba en Sarangani, dijo Bacolcol.

El terremoto también se sintió en el estado de Sabah, en Malasia, en la isla de Borneo. Un medidor detectó un tsunami de 83 centímetros (2,7 pies) frente a la isla indonesia de Célebes, y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que se midieron olas de 30 centímetros (1 pie) en Palaos.

Se detectaron olas de tsunami de hasta 20 centímetros (7,8 pulgadas) en la remota isla japonesa de Chichijima y en el poblado japonés central de Kushimoto, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Filipinas suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que circundan ese océano.

El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres del mundo.