Terminan la techumbre del Hospital Civil

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de tres meses de arduos trabajos, este domingo se concluyó con la instalación de la techumbre del Hospital Materno Infantil antes Hospital Civil, este mega obra podrá tener una duración de más de 40 años, y que con ello el nosocomio dará un servicio a la población al 100 por ciento.

El doctor Jorge Pérez Santos, director del hospital, manifestó que desde un inicio en que se le encomendó estar al frente del hospital, se dio a la tarea de y a la preocupación, para saber de qué manera podían dar una solución a este cáncer que por más de 40 años afectaba al inmueble.

“Porque en tiempos de lluvia, llovía más adentro que afuera, a pesar de que se hicieron varios intentos por poner parches tras parches el agua como quiera se seguía filtrando, y aparte de eso imposibilitaba que el funcionamiento de la parte de segundo piso tuviera una disminución del 40 por ciento de su capacidad”, dijo.

Destacó que por eso, de 12 habitaciones que podrían estar a la disposición de la comunidad solamente funcionaban cuatro, en el 2019 cuatro grandes empresarios tuvieron a bien hacer una buena inversión y repararon el techo en las áreas más afectadas que eso se agradece grandemente.

Reveló que mediante esa reparación se logró poner en funciones otras cuatro habitaciones, por lo que ya tenían ocho, pero en las primeras lluvias se volvió a filtrar el agua por medio de goteras, lo que impedía seguir dándole uso a esa área.

Añadió que consultó con personas muy preparadas ingenieros civiles y arquitectos lo que se debiera de reparar del techo, por lo que llegaron a la conclusión que ya nada se podía hacer, solamente colocar un sobre techo de lámina sobre el techo que ya se tenía, quitando todo el material.

Pérez Santos precisó que fue cuando surgió la idea que se formara el Patronato Pro-Mejoramiento Hospital Civil NLD, que gracias a este patronato, hace dos días se dio por terminada esta magna obra, no sin antes agradecer a Dios por la formación del patronato.

Así como agradecer a clubes, organizaciones civiles, la participación ciudadana, y sobre todo al gobierno del estado que apoyó al patronato, además se llevó a cabo todo lo que fue el cambio del cableado eléctrico, por lo que actualmente se tiene un Hospital Materno Infantil, recuperado al 100 por ciento.

“Esta magna obra le viene a dar al edificio una calidad de vida de más de 40 años si Dios quiere y Dios lo permite, yo nunca he sido un hombre mediocre, siempre he pensado en el bienestar de la gente, he pensado que el eje principal de todo ser humano es la salud, con la salud y la educación, tenemos todo”, concluyó.