“Tenet” llega a los 53 mdd en su semana de estreno a nivel internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- “Tenet”, la nueva película de Christopher Nolan, ha logrado una gran recaudación en su debut internacional al conseguir 53 millones de dólares desde que se estrenó en los cines de varios países.

De acuerdo a Warner Bros., de esos ingresos, 7.1 millones de dólares provienen del Reino Unido, una cantidad no muy lejana de lo que consiguieron sus cintas Inception e Interstellar. Francia es el segundo país que más dinero le ha dejado a Tenet, con un total de 5.7 millones, mientras que Alemania sigue en la lista con 4.2 millones.

A pesar de no mencionar al resto de los países, Warner Bros. declaró que 32 mercados repartidos entre Europa, Medio Oriente y África representaron 37 millones de los ingresos brutos del n de semana a pesar de la capacidad reducida en las salas de cine.

“Tenet” es el primer gran estreno que llega a la pantalla grande luego de la reapertura de los cines debido a la pandemia del Covid-19.

También lee: “Tenet” vs. “Mulán”: Experimentos que marcarán el camino de Hollywood Toby Emmerich, presidente de Warner, mostró su emoción por la recepción que está teniendo la película y elogió el trabajo hecho por Nolan.

“Hemos tenido un inicio fantástico a nivel internacional y no podríamos estar más contentos. Christopher Nolan ha entregado una vez más un evento cinematográfico que pide ser visto en la pantalla grande y estamos encantados de que el público alrededor del mundo tenga la oportunidad de ver ‘Tenet'”.

Emmerich también destacó la labor de los cines por volver a abrir sus puertas manteniendo todas las medidas sanitarias.

“Gracias a nuestros compañeros exhibidores por sus esfuerzos incansables para abrir los cines de forma segura y respetando el distanciamiento social”.

El filme se estrenará el 4 de septiembre en China, donde las taquillas se han recuperado de manera notable. Tal es el caso de “The Eight Hundred”, la cual ha recaudado más de 200 millones de dólares.

La cinta tendrá sus primeras exhibiciones en Estados Unidos a partir del 31 de agosto, justo antes de que se estrene de manera oficial el 3 de septiembre