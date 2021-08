Tendrá exposición de Dior en Brooklyn libro de colección

CIUDAD DE MÉXICO.- Para celebrar la retrospectiva artística de Dior que se inaugurará en el Museo de Brooklyn del 10 de septiembre de 2021 al 20 de febrero de 2022, la institución lanzará un libro complementario de colección.

“El texto narrará la historia de la Casa Dior a partir de 1947, cuando Christian Dior anunció el nacimiento de una nueva era de elegancia con su revolucionario New Look, hasta el día de hoy, con un enfoque especial en el legado de la Casa en Estados Unidos”, se explica en un comunicado de prensa.

Dentro de la retrospectiva, titulada “Christian Dior: Designer of Dreams”, se explorarán sus más de 70 años de historia a través de más de 200 trajes de alta costura, además de fotografías, vídeos, bocetos y otros artículos. Además, ahora se añadirá la disponibilidad del libro de colección.

“Con una encuadernación suiza sofisticada, este libro presenta los aspectos más destacados de la exposición con creaciones de Christian Dior y los directores artísticos que lo sucedieron: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri.

“Capturados por la artista Katerina Jebb, algunos de los diseños más legendarios de la Casa se muestran en imágenes únicas”, se adelanta en el comunicado.

Se adelantó que el texto irá acompañado de un portafolio de fotografías icónicas de autores de renombre como Richard Avedon, Cass Bird, Henry Clarke, Louise Dahl-Wolfe, Zoë Ghertner, Ethan James Green, Tyler Mitchell e Irving Penn, entre otros.

Dior to Bring Retrospective to Brooklyn Museum in September 2021.

It marks the 1st major New York exhibition dedicated to Dior since the 1996 retrospective at the Metropolitan Museum of Art.

The poster for the “Christian Dior: Designer of Dreams” exhibition at the Brooklyn Museum pic.twitter.com/ey1KsieY2y

