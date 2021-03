Tendrá Comic-Con edición presencial en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comic-Con de San Diego anunció este domingo que llevará a cabo una “Edición Especial” de la convención de forma física a finales de noviembre de este año, informó la revista Rolling Stone.

La expo más grande de cultura popular en el mundo se canceló por primera vez en 50 años en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, y el evento se reagendó para realizarse del 22 al 25 de julio de 2021.

Sin embargo, debido a que la crisis sanitaria continúa, la convención de este año, al igual que la pasada, se convertirá en un evento virtual, que respetará las mismas fechas antes mencionadas.

Para sorpresa de todos los fans de los cómics, el cine y las series, la organización anunció ahora que harán una versión especial, mucho más pequeña, pero en persona, programada para el 23 al 25 de noviembre.

San Diego Comic-Con 2021 is set to return as an in-person event this Thanksgiving weekend. 🦃 https://t.co/ZvNCh6o2CI pic.twitter.com/BpIIEVS6uX

— IGN (@IGN) March 28, 2021